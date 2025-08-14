Salzige Pommes essen: Arzt schwört auf diesen Hitzetipp!

An heißen Tagen spielt die richtige Ernährung eine entscheidende Rolle für den Mineralstoffhaushalt des Körpers. Durch verstärktes Schwitzen verliert der Organismus nicht nur Flüssigkeit, sondern auch wichtige Elektrolyte. Trinkt man dann vorwiegend mineralstoffarme Getränke, kann dies zu einer Verdünnung des Blutes führen und den Körper aus dem Gleichgewicht bringen.

Mit einer überraschenden Empfehlung sorgt nun Prof. Dr. med. Thomas Küpper, Reisemediziner am Uniklinikum der RWTH Aachen (deutsche Technische Hochschule), für Aufsehen: „Einfach mal eine schön salzige Pommes reinhauen“, rät der Mediziner. Wer es herzhafter bevorzugt, könne laut Küppers Aussage gegenüber t-online auch zu einem Stück Salami greifen. Besonders der Salzgehalt der Pommes sei bei hohen Temperaturen vorteilhaft. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die Kartoffelstäbchen nicht zu fettig sind.

Küpper, der als Facharzt für Arbeitsmedizin und Reisemedizin über langjährige Erfahrung in der Beratung zu Gesundheitsschutz bei extremen Umweltbedingungen verfügt, sieht seine Empfehlung durch jahrelange wissenschaftliche Arbeit gestützt. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem die Prävention von Gesundheitsrisiken durch Schwitzen und Elektrolytverlust.

Optimale Flüssigkeitszufuhr

Für die optimale Flüssigkeitszufuhr hat der Experte ebenfalls einen praktischen Ratschlag: „Eine Faustformel lautet: In jeden dritten Liter gehört Salz.“ Hierfür eignen sich spezielle Sport-Elektrolyt-Getränke oder selbst angereicherte Wassermischungen mit Elektrolyten aus der Apotheke.

Der international anerkannte Mediziner, der auch als wissenschaftlicher Leiter mehrerer Hypoxiezentren und als Therapeutic Use Exception Officer der Antidoping-Kommission der International Federation of Sports Climbing tätig ist, betont die Wichtigkeit des Elektrolytausgleichs besonders bei anhaltender Hitze.

Dennoch sollten frisches Obst und Gemüse weiterhin fester Bestandteil der Ernährung bleiben.

Von besonders scharfen oder heißen Speisen ist hingegen abzuraten, da diese zusätzliche Schweißausbrüche verursachen können.