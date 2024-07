Schießerei vor Fußballstadion: 3 Personen verletzt, 70 verhaftet

Am vergangenen Samstag kam es zu einem gewaltsamen Zwischenfall in Athen, als sich Anhänger des griechischen Fußballvereins Panathinaikos Athen vor dem Stadion zu einer massiven Auseinandersetzung versammelten. Dem griechischen Rundfunk ERT zufolge trugen dabei mindestens drei Personen Verletzungen davon; einer der Betroffenen wurde durch einen Schuss getroffen, mehr als 70 Personen wurden verhaftet.

Zwischenfall überschattet Testspiel

Trotz des unruhigen Vorabends im Vorfeld des Testspiels, bei dem Panathinaikos den Club AEK Larnaka aus Zypern im Apostolos-Nikolaidis-Stadion empfing, wurde die Begegnung wie geplant ausgetragen. Die Ausschreitungen schienen ausschließlich unter Anhängern von Panathinaikos stattgefunden zu haben, eine Seltenheit in der hitzigen Rivalität, die den griechischen Fußball oft prägt. Anstoß und Ablauf des Spiels selbst wurden von den Ereignissen jedoch nicht beeinträchtigt, obwohl die Zuschauerzahl an diesem Abend mit etwa 500 Fans bemerkenswert niedrig ausfiel – ein Umstand, dem möglicherweise die fast 40 Grad Celsius erreichenden Temperaturen in der griechischen Hauptstadt zuzuschreiben sind.

Gewalt im griechischen Fußball

Die Vorfälle am Samstag fügen sich ein in eine Reihe gewaltsamer Auseinandersetzungen, welche die griechische Fußballszene seit Jahren belasten. Erst im vergangenen Jahr waren bei schweren Krawallen drei Anhänger ums Leben gekommen, ein tragisches Zeugnis der anhaltenden Problematik rund um Gewalt im Sport. Trotz wiederholter Bemühungen um eine Eindämmung der Fan-Gewalt bleibt die Situation volatil und führt regelmäßig zu Sicherheitsbedenken bei der Ausrichtung von Spielen.

Die aktuellen Ereignisse unterstreichen die Herausforderungen, mit denen die Veranstalter und Sicherheitskräfte konfrontiert sind. Die Polizei setzt ihre Untersuchungen fort, um die Hintergründe des Zwischenfalls aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.