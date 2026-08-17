Smartphone voller Bakterien? Drei desinfiziert es kostenlos

Das Smartphone berühren wir täglich hunderte Male – wie viele Keime dabei mitspielen, überrascht selbst Forscher.

Smartphones sind aus dem Alltag kaum noch wegzudenken – sie begleiten ihre Nutzerinnen und Nutzer in der Bahn, beim Essen, im Büro und zuhause. Was dabei oft übersehen wird: Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass sich auf den Geräten eine beträchtliche Menge an Bakterien und anderen Mikroorganismen ansammelt. In der Forschung werden Mobiltelefone deshalb mitunter als potenzielle „mikrobielle Plattformen“ oder Keimreservoire eingestuft.

Keimbelastung belegt

Wie stark Smartphones tatsächlich belastet sein können, zeigen aktuelle Studienergebnisse. Eine im Jahr 2024 veröffentlichte Untersuchung wies auf rund 61 Prozent der analysierten Geräte Mikroorganismen nach – darunter Staphylokokken, Streptokokken, Pilze sowie E.-coli-Bakterien. Eine darüber hinausgehende wissenschaftliche Auswertung bestätigte, dass Mobiltelefone generell eine Vielzahl von Keimen beherbergen können und dass regelmäßiges Reinigen oder Desinfizieren die Belastung merklich senkt.

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Drei’s HandySpa

Ab dem 17. August reagiert der Mobilfunkanbieter Drei auf diese Erkenntnisse mit einem kostenlosen Reinigungsangebot: In 39 ausgewählten Shops österreichweit können Kundinnen und Kunden ihr Smartphone im sogenannten „HandySpa“ mithilfe einer UV-Reinigungsbox von Viren und Keimen befreien lassen. Der Vorgang dauert etwa sechs Minuten, steht Nutzerinnen und Nutzern aller Mobilfunkanbieter offen und erfordert keine vorherige Reservierung.

Die Wirksamkeit solcher UV-C-Desinfektionsverfahren ist wissenschaftlich belegt: In einer 2021 veröffentlichten Untersuchung wurden nach einer UV-C-Desinfektion in 87 Prozent der Messungen keinerlei koloniebildende Einheiten auf Smartphones nachgewiesen, die durchschnittliche Reduktion der Keimbelastung lag bei rund 98 Prozent.

„Das Smartphone ist unser wichtigster Begleiter und quasi ständig dabei. Obwohl wir es täglich dutzende Male nutzen, reinigen wir es meist deutlich seltener als andere Gegenstände unseres Alltags“, sagt Drei-CCO Günter Lischka. „Mit dem HandySpa in 39 Drei-Shops bieten wir Kunden aller Betreiber ein kostenloses, neues Service, mit dem wir das Bewusstsein für Gerätehygiene stärken“, so Lischka.

Drei betont ausdrücklich, dass es sich beim HandySpa um ein Desinfektions- und Sterilisationsverfahren per UV-Licht handelt – und nicht um eine herkömmliche Reinigungsmöglichkeit für sichtbare Verschmutzungen. Ketchup-Rückstände auf dem Display oder Krümel in den Anschlüssen müssen Gerätebesitzerinnen und -besitzer demnach weiterhin selbständig entfernen.