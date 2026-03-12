Stewardess warnt: Darum solltest du im Flugzeug keine schwarzen Socken tragen

Schuhe aus, Socken an – und schon wird ein Nachtflug zum Sicherheitsproblem. Was harmlos klingt, hat gleich mehrere Konsequenzen.

Wer auf Nachtflügen die Schuhe auszieht und mit dunklen Socken durch den Gang läuft, setzt das Kabinenpersonal einem unterschätzten Risiko aus – darauf macht der frühere British-Airways-Flugbegleiter Kris Major aufmerksam. Im schwachen Licht der Kabine sind schwarze Socken auf dem Boden kaum zu erkennen, was Crewmitglieder in Gefahr bringt: Sie können darüber stolpern oder mit dem Servierwagen darüberrollen.

„Alles, was auf Bodenhöhe schwer zu sehen ist, ist ein Unfallrisiko“, so Major. Das Personal bewegt sich an Bord in zügigem Tempo durch enge Gänge – oft mit heißen Getränken in der Hand, umgeben von Gepäck und schlafenden Passagieren.

Kompressionssocken im Trend

Unabhängig davon verzeichnen Suchanfragen zum Thema Kompressionssocken für Flugreisen einem Bericht von „Metro“ zufolge einen deutlichen Anstieg im Netz. Auf TikTok erzielen Videos dazu millionenfache Aufrufe. Hintergrund ist eine medizinisch belegte Gefahr: Sowohl die American Society of Haematology als auch der britische National Health Service (NHS) weisen darauf hin, dass langes Sitzen ohne ausreichende Bewegung die Entstehung von Blutgerinnseln in den Beinen begünstigen kann.

Das Tragen von Kompressionsstrümpfen gilt als wirksame Maßnahme, um das Risiko einer tiefen Venenthrombose sowie Schwellungen zu reduzieren.

Hygienisches Risiko

Wer die Schuhe an Bord ablegt, geht allerdings auch ein hygienisches Risiko ein. Experten zufolge werden Flugzeugkabinen bei kurzen Standzeiten am Boden in der Regel nur oberflächlich gereinigt – der Teppichboden bleibt dabei häufig vernachlässigt.

Selbst nach dem Einsatz von Desinfektionsmitteln können Bakterien, Viren und Pilzsporen auf dem Boden zurückbleiben.

Barfuß durch die Kabine zu laufen erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, sich etwa mit Fußpilz zu infizieren.