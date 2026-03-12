Indian Wells bricht alle Rekorde – 312.000 Fans in einer Woche

Indian Wells 2026 schreibt Geschichte: Das Wüstenturnier zieht mehr Fans an als je zuvor – und sendet ein klares Signal an den globalen Tennissport.

Das BNP Paribas Open in Indian Wells, Kalifornien, zählt zu den renommiertesten Tennisturnieren weltweit – und hat 2026 eine neue Dimension erreicht. Die Besucherzahlen der ersten Turnierwoche übertrafen alle bisherigen Marken und spiegeln eindrucksvoll wider, wie stark der Tennissport gerade bei jüngeren Generationen an Zugkraft gewinnt. Mehr als 312.000 Fans strömten allein in den ersten sieben Tagen in den Indian Wells Tennis Garden, darunter knapp 59.000 an einem einzigen Freitag und über 60.000 am darauffolgenden Samstag – beides neue Tagesrekorde für das Turnier.

Neue Rekordmarken

Die Zahlen sprechen für sich: 312.948 Besucher in der ersten Woche, Tagesrekorde von 58.828 am Freitag, dem 6. März, und 60.781 am Samstag, dem 7. März – Bestmarken, die das Turnier zuvor nie erreicht hatte. Auch das Wochenende insgesamt schrieb Geschichte: Von Freitag bis Sonntag kamen 176.264 Fans, ebenfalls ein neuer Rekordwert.

Das BNP Paribas Open 2026 wurde vom 6. bis 22. März in Indian Wells, Kalifornien, ausgetragen. Als einer der bedeutendsten Stopps auf der ATP- und WTA-Tour zieht das Turnier Jahr für Jahr die weltbesten Spielerinnen und Spieler an – und offenbar immer mehr Zuschauer, die hochklassigen Tennissport live erleben wollen. Das Stadium 1 im Indian Wells Tennis Garden hat eine Kapazität von 16.100 Plätzen und ist damit das zweitgrößte Freiluft-Tennisstadion der Welt nach dem Arthur Ashe Stadium.

Unter den Akteuren, die das Publikum in Indian Wells begeisterten, befand sich ein aufstrebender spanischer Tennisprofi, der sich zuletzt eindrucksvoll in der Weltspitze der ATP-Tour etabliert hat. Ebenso dabei: ein serbischer Ausnahmespieler mit 22 Grand-Slam-Titeln im Gepäck – einer der Größten, die der Sport je hervorgebracht hat. Auf der Damenseite sorgte eine junge amerikanische Spielerin für Aufsehen, die sich als eines der vielversprechendsten Talente der WTA-Tour einen Namen gemacht hat.

Wachsende Nachfrage

Besucherin Lara Parker brachte die Stimmung auf den Punkt: „Tennis ist cooler denn je.“

Die Veranstalter wollen an den Erfolg von 2026 anknüpfen und das Erlebnis für die Fans weiter ausbauen. Angesichts der wachsenden Besucherströme steht dabei auch die Frage im Raum, wie der Indian Wells Tennis Garden die steigende Nachfrage künftig bewältigen soll.

