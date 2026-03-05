Prižmić schreibt Geschichte – ATP Top 100 in greifbarer Nähe

Indian Wells, erster Spieltag: Kroatien erlebt ein Wechselbad – Niederlage auf der einen, ein historischer Moment auf der anderen Seite.

Bei den ATP Masters 1000 in Indian Wells verlief der erste Spieltag für die kroatischen Vertreter zweigeteilt – ein Ausscheiden und ein historischer Erfolg.

Marin Cilic findet in Indian Wells einfach kein Glück. Der erfahrene Kroate scheiterte einmal mehr in der Auftaktrunde eines Turniers, das ihm seit Jahren hartnäckig die Stirn bietet. Sein Bezwinger: Zachary Svajda, der US-amerikanische Weltranglisten-99., der sich in zwei Sätzen mit 7:6(5) und 6:4 durchsetzte.

Der erste Durchgang war ausgeglichen und musste im Tiebreak entschieden werden – den Svajda für sich beanspruchte. Im zweiten Satz legte der Amerikaner nach, brach Cilic gleich zweimal den Aufschlag und zog auf 5:2 davon. Der Kroate kämpfte sich zwar mit einem Rebreak zurück, doch für eine vollständige Wende reichte es nicht mehr.

Mehr zum Thema12 Siege, null Niederlagen: Alcaraz jagd jetzt Djokovics 41-Siege-Rekord⇢

Cilic schlug zwar 17 Asse und brachte 64 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld, nutzte jedoch lediglich eine von sechs Breakmöglichkeiten. Svajda war effizienter: Zwei von fünf Chancen verwertete er. Es war das dritte Aufeinandertreffen der beiden – und bereits der zweite Sieg des Amerikaners.

Prizmics Karrieredurchbruch

Ganz anders verlief der Tag für Dino Prizmic. Der junge Kroate schrieb in Indian Wells ein kleines Stück persönliche Geschichte: Mit einem 7:6(5), 3:6, 7:5-Erfolg über den Australier Tristan Schoolkate feierte er seinen ersten Sieg im Hauptfeld eines ATP-Masters-1000-Turniers – und das nach bestandener Qualifikation.

Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen, Breaks blieben die Ausnahme. Die Vorentscheidung fiel erst im zwölften Spiel des dritten Satzes, als Prizmic seinem Gegner erstmals in der gesamten Begegnung den Aufschlag abnahm und damit den Sieg perfekt machte.

Statistisch lieferte er solide ab: sieben Asse, 55 Prozent erste Aufschläge im Feld, eine von fünf Breakchancen genutzt. Schoolkate verwertete eine von zwei. Als Lohn winkt Prizmic nicht nur der Einzug in die zweite Runde, sondern auch eine neue Karrierebestmarke – er wird auf Platz 103 der ATP-Weltrangliste vorrücken.

Dort wartet mit dem Franzosen Arthur Fils, aktuell die Nummer 32 der Welt, eine anspruchsvolle nächste Aufgabe.