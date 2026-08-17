Trauer um Hayden Panettiere: Hollywood-Star stirbt mit nur 36 Jahren

Ein Hollywood-Star, der Millionen begeisterte – und privat einen stillen, langen Kampf führte. Hayden Panettiere ist tot.

Los Angeles – Die Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren verstorben. Ihr Vater Skip bestätigte den Tod gegenüber ABC News. Über die Todesursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. In einer offiziellen Erklärung heißt es: „Mit tiefer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten, und den Millionen Menschen, die sie auf der Leinwand sahen, unermessliche Liebe und Freude schenkte.“

Bekannt wurde Panettiere durch ihre Rollen in den Fernsehserien „Heroes“ und „Nashville“. Ihre Laufbahn hatte sie bereits als Kleinkind mit Werbeauftritten begonnen, bevor sie in US-amerikanischen Seifenopern erste Schauspielerfahrungen sammelte. Den internationalen Durchbruch erzielte sie schließlich mit der NBC-Produktion „Heroes“, in der sie die Cheerleaderin Claire Bennet verkörperte – eine Figur, die sie zu einem der markantesten Gesichter des amerikanischen Fernsehens machte.

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Mit ihrer Darstellung der Juliette Barnes in der Musikserie „Nashville“ feierte sie einen weiteren Karrierehöhepunkt und wurde für diese Rolle zweimal für den Golden Globe nominiert. Darüber hinaus begeisterte sie ihr Publikum im Scream-Franchise.

Persönliche Leidensgeschichte

Hinter dem äußeren Glanz verbarg sich für Panettiere jedoch eine langjährige persönliche Leidensgeschichte. Die Schauspielerin thematisierte öffentlich die Wochenbettdepressionen, die sie nach der Geburt ihrer Tochter Kaya erlitten hatte. „Ich bekam meine Tochter und ich wusste, etwas stimmt nicht. Es war schrecklich“, berichtete sie im Mai im Podcast „On Purpose“ von Jay Shetty.

Zudem machte Panettiere keinen Hehl daraus, jahrelang mit Alkohol- und Opioidabhängigkeit gekämpft zu haben. Mit bemerkenswerter Offenheit sprach sie über Therapieerfahrungen, Rückschläge und die mühsame Rückkehr in ein stabiles Leben. Ihre schwerste Phase beschrieb sie als „jahrelangen, schrecklichen Kreislauf aus einem Kampf gegen Depressionen, Angstzustände, Alkoholismus und Drogenmissbrauch“.

Klitschko und Kaya

Panettiere und der Boxer Wladimir Klitschko hatten sich 2009 kennengelernt und 2013 verlobt. Im Dezember 2014 kam die gemeinsame Tochter Kaya zur Welt, bevor sich das Paar im August 2018 endgültig trennte.

Obwohl Panettiere nach eigenen Angaben „schon in jungen Jahren“ davon geträumt hatte, Mutter zu werden, schilderte sie die Zeit nach der Geburt als zutiefst belastend: „Ich konnte einfach nicht so eine Verbindung zu ihr aufbauen, wie sie hätte sein müssen. Ich war gestresst und hatte Angst, die ganze Zeit.“ Panettiere sprach in diesem Zusammenhang auch über die Abgabe des Sorgerechts für Kaya, über ihre Depressionen und die schwierige Beziehung zu ihrer Tochter.