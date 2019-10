Vor Cupspiel: Roter Stern wird die Einreise in den Kosovo verwehrt! (VIDEO)

Dem Teambus des serbischen Rekordmeisters Roter Stern wurde vor dem geplanten Cuspiel gegen FK Trepča am Mittwoch die Einreise in den Kosovo verwehrt.

Bei FK Trepča handelt es sich um einen serbischen Sportverein mit Sitz in Mitrovica (Kosovo). Das geplante Cupspiel gegen Roter Stern Belgrad, das für Mittwoch angesetzt war, konnte nicht stattfinden, weil dem Teambus des Rekordmeisters am Grenzübergang Jarinje die Einreise in den Kosovo demonstrativ verwehrt wurde.

Wie die Agentur AFP berichtet, wurde das Pokal-Spiel daraufhin kurzfristig abgesagt und auf Donnerstag verschoben. Es soll in Belgrad ausgetragen werden.

