Wohnungsbrand in Meidling: Kinder und Erwachsene evakuiert

Flammen schlugen aus den Fenstern, während 24 Menschen in Gefahr schwebten. In Wien-Meidling kämpfte die Feuerwehr gegen ein nächtliches Inferno.

In der Nacht zum Mittwoch brach gegen 3 Uhr in einer Wohnung in Wien-Meidling ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten umgehend aus, um sowohl den Brand zu bekämpfen als auch die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Aus zwei Fenstern schlugen laut Feuerwehrangaben bereits massive Flammen. Insgesamt konnten 24 Personen aus dem Gebäude gerettet werden – teils durch die Feuerwehr, teils gelang ihnen die Flucht selbständig. Erfreulicherweise blieben alle Betroffenen unverletzt.

Dramatische Rettung

Die Florianis (Feuerwehrleute) mussten sechs Erwachsene und acht Kinder mittels Drehleiter aus dem Gebäude evakuieren, wie die Kronen Zeitung berichtet. Weitere Bewohner wurden durch das Stiegenhaus in Sicherheit gebracht. Um das stark verrauchte Stiegenhaus für die Evakuierung begehbar zu machen, setzten die Einsatzkräfte spezielle Fluchtfilterhauben und Hochleistungsventilatoren ein. Diese Maßnahmen verhinderten eine weitere Ausbreitung des gefährlichen Rauchs. Die Einsatzkräfte konnten den Brand relativ zügig unter Kontrolle bringen, dennoch wurden neben der Brandwohnung auch Teile des Stiegenhauses sowie angrenzende Wohneinheiten in Mitleidenschaft gezogen.

Brand-Aus verkündet

Der Einsatz konnte kurz vor 6 Uhr morgens mit der offiziellen Verkündung des Brand-Aus beendet werden, woraufhin die Feuerwehrleute zu ihren Stationen zurückkehrten. Wie sich bei der Begutachtung der Schäden herausstellte, wurde die Brandwohnung vollständig zerstört. Auch das Stiegenhaus und angrenzende Wohnungen erlitten erhebliche Schäden durch Rauch und Hitzeeinwirkung. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.

