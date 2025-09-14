150 Jahre Freundschaft: Wien sagt Ja zur Mega-Schau in Serbien

Er betonte die Bedeutung dieser internationalen Veranstaltung für die wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit und hob hervor, dass die Expo nicht nur eine Plattform für den Austausch von Ideen, sondern auch für die Förderung des wirtschaftlichen Fortschritts sei.

Die Vorbereitungen für die Expo 2027 in Belgrad laufen auf Hochtouren, und es wird erwartet, dass österreichische Unternehmen, Künstler und Institutionen auf der Veranstaltung stark vertreten sein werden. Die Expo bietet eine hervorragende Möglichkeit, das österreichische Know-how im Bereich nachhaltiger Technologien, Kunst und Kultur einem weltweiten Publikum zu präsentieren.

Es bleibt abzuwarten, welche speziellen Programme und Veranstaltungen Österreich im Rahmen der Ausstellung plant, aber die Teilnahme verspricht bereits jetzt, die bilateralen Beziehungen zwischen Serbien und Österreich weiter zu vertiefen und ein spannendes Kapitel ihrer gemeinsamen Geschichte zu schreiben.