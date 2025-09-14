Drama in Madrid: Bar explodiert – Rettungskräfte kämpfen in Trümmern

Die Explosion erschütterte nicht nur eine Bar in Madrid, sondern ein ganzes Viertel. Während Rettungskräfte in den Trümmerbergen kämpfen, bleibt die Ursache rätselhaft.

Bei einer Explosion in einer Bar in Madrid ist ein Mensch ums Leben gekommen. Insgesamt 25 Personen wurden bei dem Unglück verletzt, wie der Rettungsdienst auf der Plattform X mitteilte. Zwei der Verletzten befinden sich in kritischem Zustand. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich äußerst schwierig. Feuerwehrleute mussten mit Unterstützung von Spürhunden die Trümmer der teilweise eingestürzten Bar durchkämmen. „Wir müssen praktisch Stein für Stein vorgehen“, erklärte Feuerwehrsprecher Javier Ramos zur komplexen Situation vor Ort.

Der Vorfall ereignete sich am 12. September 2025 in der Bar „La Esquina de Vallecas“ im gleichnamigen Stadtteil Madrid-Vallecas. Der Bezirk im Südosten der spanischen Hauptstadt ist als traditionelles Arbeiterviertel bekannt und gilt für seine enge Nachbarschaftsgemeinschaft und lebendige Kneipenszene. Die Opferzahlen wurden von der Madrider Gesundheitsbehörde bestätigt, die beiden schwer verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

📍 Ort des Geschehens

Massive Zerstörung

Die Wucht der Detonation war so stark, dass die Türen der Lokalität aus den Angeln gerissen wurden. Auf den Straßen von Madrid-Vallecas verteilten sich zahlreiche Glasscherben. Das Dach der Bar stürzte teilweise ein, wie Aufnahmen vom Unglücksort dokumentieren. Obwohl in Medienberichten ein Gasleck als mögliche Ursache genannt wurde, wiesen die Behörden diese Vermutung zurück.

Eine Sprecherin der Stadtverwaltung bezeichnete entsprechende Berichte als „verfrüht“.

