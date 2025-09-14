Zwischen Heimat und Diaspora: Wiener Serben zelebrieren kulturelle Wurzeln

Rot-blau-weiße Flaggen, patriotische Stimmung und kulturelle Darbietungen – die serbische Gemeinschaft in Wien feierte ihre nationale Einheit mit einem Festakt.

In Wien wurde der Tag der serbischen Einheit, Freiheit und Nationalflagge mit einem festlichen Programm gefeiert. Der staatliche Feiertag, der jährlich am 15. September in Serbien und der Republika Srpska begangen wird, brachte in Wien über tausend Teilnehmer aus der Diaspora zusammen. Die traditionelle Veranstaltung fand unter der Schirmherrschaft der serbischen Regierung und der Botschaft in Wien statt. Auch Institutionen der Republika Srpska (serbischer Landesteil Bosniens) sowie lokale serbische Vereine unterstützten die Feierlichkeiten.

Festliche Atmosphäre

Im Hallmann Dome in Wien versammelten sich Vertreter beider Republiken, Diplomaten und viele Bürger zum gemeinsamen Festakt. Die Bühne erstrahlte in den Farben der serbischen Trikolore, während im Publikum die Flaggen Serbiens und der Republika Srpska geschwenkt wurden und für eine patriotische Atmosphäre sorgten.

📍 Ort des Geschehens

Kulturelles Programm

Die Veranstalter unterstrichen bei der Eröffnung um 15 Uhr die Bedeutung der Feier für die Stärkung der Verbindung zwischen Heimat und Diaspora. Im Mittelpunkt standen dabei die Bewahrung der nationalen Identität und die Förderung serbischer Kultur im Ausland.

Nach dem offiziellen Empfang und einem kulturell-künstlerischen Programm sorgte der bekannte Künstler Peđa Jovanović mit seinem Konzert für ausgelassene Stimmung unter den Besuchern.