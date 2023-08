25. August 2023: So wird der Freitag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Heute haben Sie die Freiheit, nach Ihren eigenen Vorstellungen zu handeln. Finanzielle Angelegenheiten stehen unter einem positiven Stern. Ihre Gedanken sprudeln vor Ideen und Sie werden vielfältige Vorhaben angehen wollen. Denken Sie daran, vernünftig zu agieren.

Sie werden in der Lage sein, einen Konflikt mühelos zu beenden. Was zuvor als unüberwindbar erschien, wirkt nun winzig und unbedeutend!

Stier

Ihre großzügige Art und Ihr Verständnis werden dazu führen, dass Sie bei den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Vergessen Sie dabei jedoch nicht sich selbst – sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Energien in Balance halten und sich Zeit für Entspannung nehmen.

Ihre ambitionierten Projekte fordern Ihre ganze Aufmerksamkeit. Das erfüllt Ihr Herz mit Freude, und die ersten Anzeichen des Erfolgs beginnen sich abzuzeichnen.

Zwillinge

Erwarten Sie die offizielle Bestätigung, bevor Sie eine Entscheidung treffen, da Ihnen noch nicht alle Informationen vorliegen. Sie setzen sich stark ein, doch laufen Sie Gefahr, Ihre Grenzen zu überschreiten, wenn Sie nicht aufpassen. Es ist wichtig, zu lernen, auch mal „Nein“ zu sagen.

Gönnen Sie sich wirklich eine Auszeit vom Alltag; Ihre Müdigkeit ist spürbar und sollte ernst genommen werden.

Krebs

Sie strahlen Ruhe und Selbstvertrauen aus, und diese innere Gelassenheit wird Ihnen Antworten auf einige bedeutende Fragen bringen. Alles, was mit dem Element Luft in Verbindung steht, wird Ihre Energie steigern – es wäre ratsam, sich körperlich zu betätigen und darauf hinzuwirken, Ihre Gelenke beweglicher zu machen.

Ihre logische Denkweise wird Sie in die korrekte Richtung lenken. Es stehen einige Feierlichkeiten bevor, und es wäre ratsam, nicht abzulehnen!

Löwe

Dank einer einflussreichen Venus gestalten sich intime Gespräche müheloser. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Ihre Beziehung behutsam zu vertiefen. Anstrengungen werden sich lohnen, und das ist eine Erinnerung, die Sie sich zu Herzen nehmen sollten. Erlauben Sie sich einen Abend der vollkommenen Entspannung.

Sie verspüren den Drang, zahlreiche praktische Einzelheiten zu klären. Ihre geistige Energie ist derzeit optimal auf ihrem Höhepunkt.

Jungfrau

Es wird notwendig sein, sich einigen Fragen zu stellen und dabei Ihre Anpassungsfähigkeit zu zeigen, um Ihre Ziele anzugehen und zu realisieren. Die Müdigkeit, die Sie momentan empfinden, entspringt einer mangelnden körperlichen Aktivität. Wenn Sie längere Zeit im Sitzen verbracht haben, wäre es ratsam, sich regelmäßig sportlich zu betätigen.

Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Verstand von kleineren Bedenken beeinflusst wird. Sie sollten sich darauf konzentrieren, das Beste aus Ihrem Leben zu machen, um einen Neuanfang zu ermöglichen.