Diese Sternzeichen sind in einer Beziehung dominant

In Beziehungen kann es nach den Sternbildern gehen, wer die Zügel in der Hand hält. Bestimmte Sternzeichen können ihre Kontrollbedürfnisse nicht leicht zur Seite legen.

Bestimmte Sternzeichen neigen zu einer dominanteren Rolle in Beziehungen. Sie fühlen den Drang, die Kontrolle zu halten und jede noch so kleine Entscheidung zu treffen. Aber warum ist das so, und welche Sternzeichen sind besonders betroffen?

Stier

Das Lebensmotto von den Stieren könnte lauten: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“. Wenn ein Stier eine Entscheidung trifft, ist Rückzug keine Option. Alle müssen mitziehen, auch der Partner. Das Unbeugsame dieses Sternzeichens kann in einer Beziehung schnell zu Konflikten führen. Denn wer fühlt sich schon gerne unwichtig und irrelevant?

Jungfrau

Als nächstes steht die rational denkende Jungfrau im Rampenlicht. Sie hält sich für das Maß aller Dinge und besteht darauf, dass es stets nach ihrem Willen geht. Die Jungfrau hat bisher gute Erfahrungen mit ihrem Perfektionismus gemacht, weshalb sie andere Vorschläge in Beziehungen kaum zulässt. Sie hält an ihrer Kontrolle fest, denkt sie doch, dass niemand den Überblick so gut behält wie sie selbst. Ein Versuch, einen eigenen Vorschlag einzubringen, wird sofort abgewiesen.

Skorpion

Zu guter Letzt haben wir den misstrauischen Skorpion. Er ist der geborene Ermittler, der über alles und jeden Bescheid wissen will. Aufgrund seiner grundsätzlichen Skepsis unterstellt er anderen schnell böse Absichten, was in Beziehungen zu Problemen führen kann. Denn er gibt auch in der kleinsten Angelegenheit, etwa bei der Wahl eines Lokals, ungern die Kontrolle ab. Diese Kontrollsucht gibt dem Skorpion eine Form von Sicherheit.