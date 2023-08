Flughafen Wien: neue Piste für rund 3 Milliarden Euro

Dank der wiederkehrenden Reiselust der Bevölkerung erlebt der Flughafen Wien-Schwechat einen Aufschwung. Mit steigenden Passagier- und Umsatzzahlen sieht sich der Flughafen-Vorstand jedoch konfrontiert mit steigenden Ticketpreisen.

Die Begeisterung fürs Reisen ist laut Flughafen-Vorstand Günther Ofner zurückgekehrt und hat dem Flughafen Wien-Schwechat bereits im ersten Halbjahr 2023 deutliche Zugewinne bei den Passagieren und Umsätzen beschert. „Im Moment ist die Reiselust wieder da. Im Juli haben wir in etwa das Niveau von 2019 erreicht“, so Ofner in einem Interview mit noe.ORF.at. Die Zahlen übersteigen die ursprünglichen Prognosen, so dass man jetzt mit etwa 28,5 Millionen Passagieren im Jahr 2023 rechnet.

„Fliegen wird teurer“

Allerdings geht Ofner davon aus, dass das Fliegen in Zukunft teurer wird. „Ich fürchte leider, Fliegen wird teurer werden, vor allem durch die vielen Ökogesetze, die auch auf europäischer Ebene in letzter Zeit beschlossen worden sind,“ warnt der Flughafen-Vorstand. Doch die Hoffnung ist, dass sich die Preiserhöhungen in Grenzen halten, damit der Luftverkehr weiterhin für alle erschwinglich bleibt.

CO2-Neutralität und dritte Piste

Trotz bevorstehender Herausforderungen ist der Flughafen zuversichtlich, das Wachstum in den kommenden Jahrzehnten fortzusetzen. „Das ist ein wichtiger Indikator für die Zukunft, nämlich dass der Flugverkehr deutlich zunehmen wird, bis 2050 verdoppeln oder verdreifachen,“ so Ofner. Gleichzeitig arbeitet der Flughafen an der CO2-Neutralität und hat bereits 2023 einen CO2-neutralen Betrieb erreicht.

Dritte Piste

Ein weiterer entscheidender Meilenstein für den Flughafen ist der geplante Bau der dritten Piste. Trotz Verzögerungen und Widerständen bekräftigt Ofner: „Wir gehen nach wie vor davon aus, die Entscheidung der UVP-Behörde ist ganz eindeutig. Wir hatten eine Verzögerung von siebeneinhalb Jahren durch die Rechtsmittel, bis es Rechtssicherheit gab und von weiteren zwei Jahren durch die Pandemie. Das ist genau die Fristverlängerung.“ Er fügt hinzu: „Wir gehen davon aus, dass die dritte Piste bald gebaut wird.“ Auch gegenwärtig eingereichte Rechtsmittel würden den Baubeginn nicht hinauszögern.

Experten schätzen, dass die Ausgaben für die erste Ausbauphase bei rund 300 bis 500 Millionen Euro lagen. Das gesamte Bauprojekt soll bis zu 3 Milliarden Euro kosten.

Quellen: Flughafen VIE Bauprojekt