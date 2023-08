Flüssigkeit im Handgepäck: Wird die 100-ml-Regel am Flughafen abgeschafft?

Reisende, die oft mit Handgepäck unterwegs sind, sind mit der 100-ml-Beschränkung für Flüssigkeiten vertraut. Doch diese Regel könnte bald an einigen deutschen Flughäfen der Vergangenheit angehören.

Seit November 2006 gelten an Flughäfen der Europäischen Union besondere Mitnahmevorschriften für Flüssigkeiten im Handgepäck. Diese Regelung entstand nach einem verhinderten Sprengstoffanschlag mittels in Getränkeflaschen verstecktem Sprengstoff. Flüssigkeiten, darunter auch Gels und Cremes, dürfen derzeit nur in Behältern mit einem Fassungsvermögen von maximal 100 ml mit an Bord genommen werden. Darüber hinaus müssen sie in einem transparenten, wiederverschließbaren 1-Liter-Beutel verpackt sein.

Lockerung der Regel

Doch nun stehen Veränderungen an. Neue Sicherheitstechnologien machen es möglich, die geltenden Regeln zu lockern. Hochmoderne Gepäckscanner mit CT-Technologie sollen künftig eine detaillierte, dreidimensionale Ansicht des Inhalts von Handgepäckstücken ermöglichen. Diese Technik soll es Security-Teams ermöglichen, sogar flüssigen Sprengstoff sicher zu erkennen.

Flughafen München testet bereits seit drei Jahren solche High-Tech-Systeme, die zur Verringerung der Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen beitragen sollen. Nach aktuellen Planungen soll im Sommer 2026 die gesamte Sicherheitskontrolle auf CT-Technologie umgestellt sein.