Das sind die sichersten Plätze im Flugzeug!

Flugreisen gelten als das sicherste Verkehrsmittel, und obwohl Flugangst für viele Menschen ein ernsthaftes Problem darstellt, enden die meisten Flüge sicher und ohne Zwischenfälle. Dennoch stellen sich manche Passagiere möglicherweise die Frage, ob es sicherere Plätze im Flugzeug gibt, falls es zu einem Unfall kommen sollte. Interessanterweise zeigen Studien tatsächlich, dass bestimmte Plätze eine bessere Überlebenschance bieten könnten.

Im Jahr 2016 wurden in der gesamten Zivilluftfahrt nur 19 tödliche Unfälle registriert, was das Flugzeug zum sichersten Verkehrsmittel macht. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Sitzplätze, die im Falle eines Unfalls als sicherer gelten.

Häufig stellen wir uns eine Flugkatastrophe in Form eines Absturzes aus großer Höhe vor, in einem solchen Szenario spielt der Sitzplatz wahrscheinlich keine entscheidende Rolle. Die meisten Flugunfälle ereignen sich jedoch während Start und Landung. Hier kommt es entscheidend auf den Sitzplatz an.

Laut mehreren Studien bieten die Sitze im hinteren Bereich des Flugzeugs im Falle eines Unfalls eine Überlebensrate von etwa 69 Prozent, während die Sitze im vorderen Teil auf knapp 50 Prozent kommen. Sitze in unmittelbarer Nähe zu den Tragflächen zeigen eine höhere Mortalitätsrate von fast 40 Prozent auf. Im hinteren Teil der Kabine ist die Überlebenschance generell um 40 Prozent höher als im vorderen Teil.

Die Nähe zu einem Notausgang kann ebenfalls die Überlebenschance erhöhen, insbesondere wenn eine schnelle Evakuierung, wie beispielsweise bei einem Brand, notwendig ist. Diese Faktoren können eine Rolle spielen und könnten bei der Sitzplatzwahl berücksichtigt werden.

Trotz dieser Unterschiede hinsichtlich der Überlebenschancen bei Unfällen, bleibt festzuhalten, dass Flugreisen extrem sicher sind. In den meisten Fällen treten höchstens Turbulenzen auf. Sollte es jedoch zu einem Unfall kommen, hängen die Überlebenschancen stark von der Unfallursache und der Art des Unfalls ab.