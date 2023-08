Skandalrapper schlägt Fan mit Sneaker auf den Kopf (VIDEO)

Die Skandalrapper Dragomir Despic Desingerica und Lule Pljugica sorgen mit einem umstrittenen Vorfall während eines Auftritts in Montenegro für Aufsehen. Einem Mädchen haben sie mit einem Schuh auf den Kopf geschlagen, was die Künstler als „Taufe“ in ihre Fangemeinde bezeichnen. Die Kontroverse und die Verteidigung der Künstler haben eine Welle von Reaktionen ausgelöst.

Bei einem Auftritt in Montenegro sorgten die prominenten Musikstars Dragomir Despic Desingerica und Lule Pljugica für Kontroversen, als sie ein Mädchen mit einem Schuh auf den Kopf schlugen. Dieser Vorfall, den die Künstler als „Taufe“ in ihre Fangemeinde bezeichnen, hat eine Welle von Reaktionen ausgelöst.

Dragomir Desingerica erklärte den Medien, dass diese Handlung für sein Team eine Art symbolische „Taufe“ darstelle. Er betonte, dass die heutige Zeit zwar einige Veränderungen mit sich bringe, er jedoch mit den Entwicklungen Schritt halte.

„Wir haben unsere eigene einzigartige Musikrichtung und unsere Fans bezeichnen wir liebevoll als ‚Pistazienfans‘. Der Moment, in dem ich das Mädchen mit dem Schuh auf den Kopf schlage, symbolisiert ihre ‚Taufe‘, also ihre offizielle Aufnahme in unser ‚Pistazien‘-Team. So gestalten wir die Bindung zu unseren Anhängern. Sobald sie getauft sind, gibt es für sie keine anderen musikalischen Vorlieben mehr, sie hören nur noch unsere Musik“, erklärte Desingerica.

Die Künstler betonen, dass ihre Auftritte von einer unglaublichen Energie und Begeisterung geprägt sind, die sowohl sie selbst als auch das Publikum in vollen Zügen genießen. „Wenn ich auf der Bühne stehe, fühle ich mich einfach im Element, als wäre es mein natürlicher Lebensraum. Ich bin authentisch und das spüren die Menschen. Ich tue das aus Leidenschaft, Geld ist für mich nicht das Wichtigste. Es geht nur darum, pure Freude zu verbreiten“, erklärte Desingerica.

Kritik basiert auf Neid

Trotz der starken Kritik, die sie von älteren Generationen erfahren haben, gibt Desingerica zu, dass sie bei keinem ihrer Auftritte jemals negative Energien verspürt hat. Sie empfiehlt sogar allen, die ihre Arbeit nicht unterstützen, einen ihrer Auftritte zu besuchen. „Wir haben bisher nie eine schlechte Reaktion vom Publikum erhalten. Auf den Videos unserer Auftritte mögen wir vielleicht verrückt wirken, aber wenn dieselben Leute uns persönlich treffen, sind sie begeistert. Die Energie ist einfach unglaublich, egal wo wir singen“, betonte Desingerica.

Obwohl das beliebte Duo von vielen Mitgliedern der Unterhaltungsbranche, einschließlich Sloba Radanovic, kritisiert wurde, glaubt Dragomir, dass diese Kritik nur auf Neid basiert. Er und sein Bühnenpartner haben in nur wenigen Monaten eine Popularität erreicht, die ihre Kollegen in mehreren Jahren nicht geschafft haben. „Niemand hat den gleichen Antrieb wie wir, und es ist verständlich, dass einige Kollegen eifersüchtig sind. Ich wäre wahrscheinlich auch sauer, wenn jemand von der Straße auftauchen würde und so viel Zuspruch vom Publikum erhalten würde. Ich wäre gerne Zeuge, wie zum Beispiel Sloba Radanovic bei einem unserer Auftritte auftaucht und von uns lernt, wie man das Publikum begeistert“, sagte Dragomir.