Beliebtes Fitnessstudio ist Pleite: 1.000 Mitglieder betroffen

Im Februar verabschiedete sich die Top Gym-Familie, die sich am Kreilplatz in Döbling befand, nach 36 Jahren von all ihren Mitgliedern und Freunden. „Aufgrund der enorm steigenden Kosten müssen wir das Top Gym schweren Herzens schließen“, steht auf der Homepage.

Die Betreiber des Fitnessstudios kämpften bis zum Schluss gegen die ewigen Corona-Pausen, zahlreiche Abmeldungen von Mitgliedern und steigende Betriebskosten an. Trotz ihrer Bemühungen konnten sie die enorme finanzielle Belastung einfach nicht mehr stemmen. Anfang Februar kam die Schock-Nachricht: Das Fitnessstudio musste Insolvenz anmelden.

Das bekannte Unternehmen musste angeblich aufgrund der hohen Mieten im Haus, das dem Spar-Konzern gehört, Konkurs anmelden, was am 2. Februar geschah.

Mit der Insolvenz verloren nicht nur die Betreiber, sondern auch die 22 Mitarbeiter und knapp 1.000 Mitglieder des Studios. Obwohl die Wiener Fitness-Institution seit 2020 insgesamt 327.147 Euro an Corona-Hilfen erhalten hatte, häuften sich bis zuletzt Schulden in Höhe von ganzen 648.000 Euro an.

