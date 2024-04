Anzeigenhauptmeister blutig geschlagen (VIDEOS)

Eine Routinekontrolle von Parkverstößen in Bautzen endete für den als „Anzeigenhauptmeister“ bekannten Niclas M. mit einer schockierenden Eskalation. Er und sein Begleiter, der in sozialen Medien als „Ollizei“ auftretende Oliver W., wurden bei ihrer Tour durch Sachsen und Brandenburg zur Zielscheibe aggressiven Verhaltens. Die beiden hatten sich aufgemacht, um vor Ort auf Fehlverhalten im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Doch was als Livestream auf Instagram begann, endete für den 18-jährigen Niclas mit einer blutigen Nase und einem abrupten Ende seiner Streife.

Live-Übertragung

Die Auseinandersetzung entbrannte laut Augenzeugen in der Nähe des Bautzener Bahnhofs, wo sich bereits eine Menschenmasse versammelt hatte. Während das Duo sich auf dem Parkplatz eines Penny-Marktes befand, zündeten andere Personen Feuerwerke und sorgten für ausgelassene Stimmung – eine Situation, die sich bald zuspitzen sollte. Niclas M., der regelmäßig Falschparker aufschreibt und meldet, übertrug die Geschehnisse live in den sozialen Medien.

Schlag ins Gesicht

In einem der Videos ist zu sehen, wie Niclas M., bereits im Fahrzeug sitzend, mit Anwesenden kommuniziert. Doch aus heiterem Himmel trifft ihn eine Faust durchs geöffnete Autofenster unerwartet im Gesicht. Die Folge: Eine blutende Nase. Der sichtliche schockierte Niclas, bewahrt trotz allem die Fassung: „Ich wurde gerade ins Gesicht geschlagen.“ Sofort verständigte er die Polizei sowie die Rettung. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr und zog die Aufmerksamkeit der circa 200 Personen am Bahnhof auf sich.

Polizei nimmt Anzeige auf

Die Ordnungshüter nahmen sich schnell der Angelegenheit an, und trotz der chaotischen Szenerie blieb Oliver W., wie Zeugen berichteten, souverän an der Seite seines Partners. Niclas M. wurde zur weiteren Versorgung ins örtliche Polizeirevier gebracht, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Die Polizei bestätigte die Aufnahme der Anzeige und leitete eine Ermittlung zur Täterfindung ein. Der Livestream, der das Ereignis festhielt, ist mittlerweile von Instagram verschwunden, doch Niclas teilte ein Video eines Instagram-Profils, das die letzten ruhigen Momente vor dem Angriff dokumentiert, versehen mit dem lakonischen Kommentar des Profilinhabers: „Nicht lang gut gegangen in Bautzen“.

Kontroverse Figur mit Prinzipien

Niclas M., der im vergangenen Jahr rund 4.000 Verkehrssünder gemeldet haben soll, stand schon früher oft im Rampenlicht. Die Fahndung nach Falschparkern und Missachtung von Verkehrsregeln wurde für ihn zu einer Berufung, die ihm auch online Anerkennung bescherte. Seine Überlegung, nach Schweden umzuziehen, wo das Melden von Ordnungswidrigkeiten belohnt wird, zeugt von seinem konsequenten Einsatz für die Verkehrssicherheit. Doch der jüngste körperliche Angriff in Bautzen lässt Zweifel aufkommen, ob der Preis, den er für sein Engagement zahlt, nicht zu hoch ist.