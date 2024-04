Millionär wird freiwillig obdachlos – und will in einem Jahr eine Million verdienen

Ein Unternehmer auf YouTube, Mike Black, hat sein wagemutiges Experiment, binnen eines Jahres eine Million Dollar zu verdienen, abrupt beenden müssen, nachdem sein Gesundheitszustand sich drastisch verschlechterte. Ursprünglich motiviert, anderen zu demonstrieren, dass Durchhaltevermögen und harter Arbeit den Weg zu Reichtum ebnen können, musste Black erkennen, dass Gesundheit und familiärer Beistand wertvoller sind als finanzieller Erfolg.

Ehrgeiziger Plan mit Hindernissen

Mike Black setzte sich das ehrgeizige Ziel, innerhalb eines Jahres von Null auf eine Million Dollar zu kommen. Er verzichtete auf Haus, Auto und finanzielle Reserven, um die Authentizität seines Vorhabens zu unterstreichen. Mit leeren Konten und einem Abschied von der Familie startet er seine „Million Dollar Comeback“-Challenge. Ziel ist es, zu demonstrieren, dass es möglich ist, von ganz unten wieder aufzusteigen und gleichzeitig anderen Menschen Hoffnung zu geben.

Die ersten Schritte

Die Herausforderungen begannen schon früh: Ohne Rückgriff auf sein bisheriges Netzwerk sucht er nach kostenlosen Übernachtungsmöglichkeiten – „Ich bin bereit, auf dem Boden oder einer Couch zu schlafen“, erklärt er. Bald darauf findet er über Craigslist einen Fremden, der ihm erlaubt, in seinem Van zu nächtigen. Diese Basis ermöglicht es ihm, den ersten Schritt in Richtung seines finanziellen Comebacks zu machen: den Wiederverkauf von Möbeln, die auf Craigslist geschenkt werden.

Erste Erfolge und gesundheitliche Rückschläge

Die Anfangsphase des Projekts sah Black, wie er mit dem Verkauf von Möbelstücken über Online-Marktplätze seine ersten 300 Dollar verdiente. „Eines der besten Dinge, die man verkaufen kann, sind Tische“, erklärte er , während er sich durch den An- und Weiterverkauf eine kleine Einkommensquelle aufbaute, die schließlich genug abwarf, um einen Computer und Bürofläche zu finanzieren. Bald darauf mietete er eine Wohnung und begann, als Social-Media-Manager zu arbeiten, samt der Gründung einer eigenen Kaffeemarke.

„Schauen Sie, wo wir jetzt stehen. Wir verdienen keine Millionen von Dollar, aber schauen Sie, das wird potenziell ein mietfreies Leben in einer Villa sein. Alles geht in die richtige Richtung. Vor drei Monaten war ich obdachlos!“ sagte Black voller Zuversicht über die positive Wendung seines Lebens.

Persönliche Rückschläge

Das Schicksal schlägt hart zu, als Black von der schweren Krebserkrankung seines Vaters erfährt. Er kämpft weiter, doch auch seine eigene Gesundheit verschlechtert sich dramatisch durch zwei Autoimmunerkrankungen und einem schmerzhaften Tumor am Hüftknochen. Dennoch gibt ihm die Nachricht eines Fremden, der ihm mitteilt, dass sein Projekt ihn vom Selbstmord abgehalten habe, die Kraft, weiterzumachen. Black intensiviert seine Geschäftsstrategie und setzt auf ein Abonnementmodell für seine junge Kaffeemarke.

Abschied vom Million Dollar Comeback

Mit schwerem Herzen und nur zwei Monate vor dem geplanten Projektende verkündete Black das vorzeitige Aus für sein Projekt. „Ich habe offiziell beschlossen, das Projekt vorzeitig zu beenden“, „Gesundheit und Familie sind viel wichtiger als die Herausforderung, also habe ich beschlossen, das ganze Projekt zu stoppen.“ Trotz des Scheiterns seines Vorhabens, unterstrich er die Wichtigkeit des sozialen Engagements: „Wir sollten uns immer daran erinnern, denen zu helfen, die es brauchen, denn es könnte die Gelegenheit sein, die sie benötigen“.

Im Endeffekt hat das riskante Unterfangen zwar nicht den erhofften finanziellen Triumph gebracht, aber eine wichtige Erkenntnis: Unabhängig vom Einkommen ist es die Gesundheit und das Glück unserer Liebsten, die im Leben wirklich zählen.

Kritik

Viele Nutzer kritisieren in Kommentaren, dass er Hilfe von seiner Freundin und dem Kameramann hatte, der ihn immer auf seinem Weg begleitete. Auch hatte er von Anfang an sein Smartphone dabei, was ihm dabei half einen Schlafplatz zu finden und sein erstes Geld zu verdienen. Auch das Ende des Experiments wird kritisiert, schließlich können Obdachlose auch nicht einfach aus gesundheitlichen Gründen „abbrechen“.

65.000 Dollar erarbeitet

Auch wenn Mike Black das Ziel von einer Million nicht erreichte, so hat er doch 65.000 Dollar erwirtschaftet und bewiesen, dass es möglich ist, aus dem Nichts heraus etwas aufzubauen. Seine ganze Reise ist auf seinem YouTube-Kanal zu verfolgen und bleibt eine Inspiration für Zuschauer weltweit, die von einem Neuanfang träumen.