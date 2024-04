Frau dreht wegen Strafzettel durch und überfährt Polizisten (VIDEO)

Ein dramatisches Video, das sich in den sozialen Netzwerken verbreitet, zeigt eine Konfrontation zwischen einer Frau und Verkehrspolizisten in Islamabad, Pakistan, nachdem diese wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten wurde. Die Situation mündet in einem Schockmoment: Die Frau verletzt einen Beamten beim Versuch, zu flüchten. Die Islamabad Traffic Police bestätigt die Anklage gegen die Fahrerin, deren Handeln im Netz hitzige Debatten auslöst.

Strafzettel mündet in Gewalt

Ein Augenzeuge filmte wie die Frau nach Erhalt eines Strafzettels für zu schnelles Fahren ihre Wut an den Beamten ausließ. Der auf dem Video festgehaltene Zwischenfall endet jedoch nicht bei verbalen Auseinandersetzungen. Beim Fluchtversuch überfährt die Fahrerin einen der Polizisten und bricht durch eine Schranke des Mautplatzes. Eine Polizeistreife nimmt umgehend die Verfolgung auf.

Empörung in den sozialen Medien

Das Video wurde bereits über 65.000 Mal angesehen und löste eine Flut von Kommentaren auf Plattformen wie Twitter und Facebook aus, in denen Nutzer ihren Unmut über das Verhalten der Frau äußern. Eine Übersetzung des Urdu-Kommentars lautet: „Einflussreiche Frau rast über Verkehrspolizisten, weil sie für zu schnelles Fahren angehalten und zur Kasse gebeten wurde.“ User fordern eine harte Bestrafung und eine Anklage wegen versuchten Mordes.

Die Islamabad Traffic Police hat bestätigt, dass die Frau zu schnell unterwegs war und am Mautplatz angehalten wurde, um ein Bußgeld zu kassieren. Nach diesem Vorfall erhebt die Polizei gegen die Frau Anklage, was in den Online-Kommentaren breite Unterstützung findet.