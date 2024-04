Streit um Fitnessgerät: Frau wird der Finger abgebissen (FOTOS+VIDEO)

In einem Fitnesscenter in Monterrey, Mexiko, kam es zu einem brutalen Zwischenfall, als eine 44-jährige Frau namens Rossana im Streit um ein länger belegtes Trainingsgerät ihrer 66-jährigen Kontrahentin Leticia die Fingerkuppe abbiss. Die Überwachungskameras des Great Fitness Workout Centres zeichneten den Vorfall auf, der sich am 1. April zutrug.

Heftige Auseinandersetzung

Die Auseinandersetzung begann, als Rossana Leticia beschuldigte, die Beinpressmaschine übermäßig lange zu benutzen. Auf dem Video ist zu erkennen, wie Leticia aufsteht und sich ihrer Anklägerin stellt. Trotz der Bemühungen anwesender Personen, die beiden Frauen zu trennen, gelang es Rossana, Leticia an den Haaren zu packen und über den Boden des Fitnessstudios zu ziehen.

Opfer fiel in Ohnmacht

Im weiteren Verlauf des Handgemenges biss Leticia ihrer Kontrahentin in die Hand, wodurch die Spitze des kleinen Fingers von Rossana abgetrennt wurde. Nach dem Vorfall zeigt das Video, wie Rossana von einem Mann getröstet wird und in dem Moment, in dem sie ihre Verletzung realisiert, in Ohnmacht fällt. Ein Mitglied des Fitnessstudios versucht, sie mit einem Handtuch zu kühlen, während weitere Personen mit Wasser und einem Erste-Hilfe-Kasten eintreffen. Fotos, die nach dem Gerangel aufgenommen wurden, dokumentieren den Verlust der Fingerkuppe an Rossanas rechter Hand, der Nagellack noch unversehrt.

Folgen für beide Beteiligten

Polizeiangaben zufolge wurden beide Frauen festgenommen. Die Leitung des Great Fitness Workout Centres gab bekannt, dass beiden Frauen die Mitgliedschaft entzogen wurde. Während Leticia nun mit einer Anklage wegen Körperverletzung rechnen muss, befindet sich Rossana auf dem Weg der Genesung. Ob die abgebissene Fingerkuppe wieder angenäht werden konnte, bleibt bisher unklar.