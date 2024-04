Touristin öffnet das Autofenster für Selfie mit Bär – und wird attackiert (VIDEO)

Eine 72-jährige Schottin erlebte auf der Transfagarasan-Bergstraße in Rumänien eine Begegnung der gefährlichen Art: Ein Braunbär griff sie durch das offene Autofenster an und verletzte sie am Arm. Die Touristin, die ursprünglich nur ein Foto der wilden „Fellkugeln“ machen wollte, fand sich stattdessen im Krankenhaus wieder und betont, dass sie lediglich ein Bild aufnehmen wollte, als der pelzige Unruhestifter zupackte. Das Ereignis unterstreicht die wachsende Problematik von Bärenbegegnungen in Rumänien, wo sich die größte Population der Tiere in Europa außerhalb Russlands tummelt.

Unerwartete Gefahr

Was als friedliche Fahrt entlang einer der atemberaubendsten Hochgebirgsstraßen Europas, begann, endete für eine schottische Besucherin als schmerzhafte Erinnerung an die ungezähmte Natur Rumäniens. Mit einer Freundin war die Touristin in den Karpaten unterwegs, als sie am Straßenrand zwei Braunbären erblickten. Diese Gelegenheit für ein Naturfoto ließ sie sich nicht entgehen und ließ das Autofenster herunter. Doch die Situation eskalierte, als einer der Bären sich auf die Hinterbeine stellte und durch das Fenster nach der Frau schlug.

Gefährliche Tierbegegnungen nehmen zu

Die Zahl der Bärenangriffe in Rumänien hat in den letzten Jahren ein alarmierendes Niveau erreicht. Mit bis zu 8.000 Exemplaren beherbergt das Land die größte Braunbärenpopulation Europas nach Russland. Von 2016 bis 2021 ereigneten sich 154 Bärenangriffe auf Menschen, von denen 14 tödlich endeten. Eine Statistik, die die Dringlichkeit des Themas für die Anwohner und Politiker des Landes untermauert. Einige politische Kandidaten betrachten die Erhöhung der Jagdquoten als Lösungsansatz für dieses zunehmend brisante Problem.

Die ungewollte Nähe der Wildnis

Die verletzte Schottin, die anonym bleiben möchte, berichtete lokalen Medien, dass sie und ihre Freundin lediglich eine Foto machen wollten, als die Neugier der Bären sie unmittelbar mit der wilden Realität konfrontierte. Glücklicherweise konnten sich sich mit dem Auto rechtzeitig entfernen, bevor weitere Verletzungen entstanden. Die Frau wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.