Geschwister sofort tot: Alkolenkerin rast in Geburtstagsfeier (VIDEOS)

Ein ausgelassenes Fest nahm eine tragische Wende im US-Bundesstaat Michigan: Eine Frau fuhr mit ihrem Fahrzeug in eine Gruppe feiernder Menschen. Dabei wurden ein achtjähriges Mädchen und ihr fünfjähriger Bruder tödlich verletzt. Die Polizei gab bekannt, dass die Geschwister sofort verstarben, als das Auto in den Bootsclub in Newport, nahe dem Eriesee, raste. Bei dem Unfall wurden 15 Menschen, zum Teil lebensgefährlich, verletzt.

Unter Alkoholeinfluss

Die Unfallfahrerin, eine 66-jährige Frau, wurde laut Bericht direkt am Ort des Geschehens festgenommen. Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss, durchbrach sie mit hoher Geschwindigkeit die Wände des Bootshauses, wo die Geburtstagsparty im Gange war. Das Fahrzeug kam erst nach einer Strecke von über sieben Metern zum Stillstand. Angeklagt wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss mit tödlichen Konsequenzen, befindet sich die Frau nun in Untersuchungshaft.

Dramatischer Einsatz

Die ersten Helfer beschrieben die Situation vor Ort als „extrem chaotisch, mit einem hohen Maß an Emotionen“. Inmitten der Verwüstung und des Schocks war die exakte Anzahl der Anwesenden zunächst unbekannt. Rettungskräfte und Hubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten, darunter drei Kinder mit lebensbedrohlichen Verletzungen, in Krankenhäuser zu transportieren.

Ermittlungen laufen weiter

Sheriff Troy Goodnough teilte mit, dass die Frau in das Gefängnis von Monroe County überstellt wurde: „Die Fahrerin ist in Gewahrsam genommen und ins Gefängnis von Monroe County gebracht worden. Sie ist wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss mit Todesfolge angeklagt.“ Wie hoch die Alkoholkonzentration im Blut der Frau war, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Zeugen berichteten jedoch, dass die Fahrerin kurz vor dem Unglück in einer nahegelegenen Kneipe gesehen wurde, welche nach dem Vorfall von den Beamten geschlossen wurde.