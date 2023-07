Die Eröffnung des Vereins für Kultur und Musik R&B

Das neue Kulturzentrum und Verein zur Förderung von Musik- und Kulturschaffenden, R&B, wird am 6. Juli 2023 in der Kaiserstraße 93 im 7. Bezirk in Wien eröffnet.

R&B Verein zur Förderung von Musik- und Kulturschaffenden ist eine interkulturelle Stätte mit Fokus auf die Balkanmusikszene in Wien, die aber allen Interessierten zur Verfügung steht und Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildung und Herkunft verbindet und integriert. Neben Kultur und Musik sind Integration, Empowerment und Nachhaltigkeit wichtige Punkte des Vereins.

,,Die Grundidee ist, dass Musik und Kultur Menschen verbindet und Austausch ermöglicht“, so Obmann des Vereins Jovan Radujko.

Obmann des Vereins Jovan Radujko (Foto:zVg.)

Was erwartet euch im R&B Verein?

Konzerte, Veranstaltungen und Events: Feiere mit uns die Vielfalt der Kultur und Musik! Die regelmäßigen Konzerte und Events sind Höhepunkte, bei denen Menschen zusammengebracht werden.

Proberäume für Musikerinnen: Du bist Musikerin und möchtest deine Fähigkeiten verbessern oder deine Kunst perfektionieren? Nutze die hochwertigen Proberäume, um dich weiterzuentwickeln.

Präsentationen von Künstler*innen: Biete der breiten Öffentlichkeit deine Musik und Kunstwerke in Konzerten und Ausstellungen an. R&B Verein bietet dir die Bühne, um deine Talente zu präsentieren.

Musikunterricht: Egal, ob du Anfängerin oder Fortgeschrittener bist, bei R&B hast du die Möglichkeit, Musikunterricht zu nehmen und deine Fähigkeiten zu verbessern. Musik verbindet uns alle!

Seminare und Workshops: Tauche ein in unsere vielfältigen Seminare und Workshops zu kreativen Themen. Nutze diese Plattform, um dich weiterzubilden und dich mit anderen Kulturschaffenden auszutauschen. Erfahrene Expert*innen stehen dir auch für Beratungen zu wichtigen praktischen Fragen zur Verfügung.

Das informelle Programm, an dem R&B Kollegen und Freunde teilnehmen werden, beginnt am 6. Juli 2023 um 17:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Vereins. Wenn ihr aktiv am Programm teilnehmen möchtet, bringt bitte euer eigenes Instrument mit. Snacks und Erfrischungen werden zur Verfügung gestellt.

Wann: 6. Juli 2023. Ab 17:00 Uhr

Wo: Kaiserstraße 93, 1070 Wien