Feuerwehrauto kippt bei Einsatzfahrt um – Ein Toter

Tragische Szenen spielten sich am Freitag in den späten Nachmittagsstunden im Bezirk St. Pölten ab, wo ein Feuerwehreinsatzfahrzeug in Neustift-Innermanzing von der Straße abkam und umstürzte. Dieses Unglück forderte das Leben einer Person und ließ vier weitere verletzt zurück, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich mit.

Rettungskräfte rasch vor Ort

Das Feuerwehrfahrzeug war auf dem Weg zu einem Einsatz, als sich der Unfall ereignete. Die Helfer, die eigentlich zur Unterstützung anderer ausrückten, wurden selbst zu Opfern eines schweren Verkehrsunfalls. Einer der Insassen erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Notarzthubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Ursache unklar

Drei weitere Feuerwehrleute kamen mit leichten Blessuren davon. Ihre Verletzungen konnten vor Ort versorgt werden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Derzeit sind vier Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk St. Pölten an der Unfallstelle im Einsatz.