Mann bedrohte AMS-Kursleiterin und attackierte Polizisten

Zu einem handgreiflichen Zwischenfall kam es am Freitag in einer Bildungsstätte des Arbeitsmarktservices (AMS) in Brigittenau. Ein 25-jähriger Syrer, der bereits wegen Störungen vom Kurs ausgeschlossen wurde, erschien erneut vor Ort und provozierte einen Polizeieinsatz. Zwei Beamte erlitten dabei Verletzungen, als die Situation eskalierte.

Hausverbot

Gegen neun Uhr drang der zuvor vom Kurs verwiesene Mann ins AMS-Gebäude ein, pöbelte Angestellte an und ignorierte das über ihn verhängte Hausverbot. Er war bereits in der Vergangenheit durch aggressives Verhalten aufgefallen, was zur Folge hatte, dass man ihm den Zugang zum Kurs untersagte.

Er hatte zuvor nicht nur die Kursleiterin bedroht, sondern einen Kursteilnehmer attackiert, was schließlich zum Hausverbot führte. Er ignorierte dieses jedoch, und kam am nächsten Tag wieder.

Polizisten angegriffen

Bei Eintreffen der Polizeikräfte weigerte sich der Syrer vehement, sich auszuweisen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs griff er einen Polizisten an der Weste und versuchte, ihn zu Boden zu ziehen. Gegen die Festnahme setzte er sich heftig zur Wehr, und schlug einem der Beamten mehrmals ins Gesicht. Erst mit zusätzlicher polizeilicher Verstärkung gelang es, den Mann zu bändigen.

Suchtmittel sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Beamten geringe Mengen an Suchtmitteln. Ob diese Einfluss auf sein Verhalten hatten, bleibt unklar. Der 25-Jährige erlitt ebenso wie zwei Polizisten Verletzungen. Trotz der Festnahme und der sichergestellten Beweismittel, zeigte sich der junge Mann nicht geständig und blieb ungeachtet mehrfacher Anzeigen seitens der Polizei auf freiem Fuß, wie nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wien entschieden wurde.