9-Jähriger gewinnt Meisterschaft im Möwenkreischen (VIDEO)

Bei einem ungewöhnlichen Wettbewerb, hat der 9-jährige Cooper Wallace aus Derbyshire, England, nun als „Möwenjunge“ Berühmtheit erlangt. Er trat in voller Möwen-Montur beim europäischen „Gull Screeching Championship“ im belgischen De Panne auf und beeindruckte damit die Jury sowie das Publikum.

Es begann mit einer Attacke

Alles begann mit einem Zwischenfall, den andere als unglücklich beschreiben würden: Cooper wurde am Strand von einer Möwe gebissen. Aber statt sich zu ängstigen, fand Cooper eine ganz eigene Art, mit der Erfahrung umzugehen. „Ich wollte nur den Lärm nachmachen, um mich zu erinnern, dass ich von einer gepickt wurde. Aber ich mag Möwen“, offenbarte er in einem Interview mit The Times of London. Der Junge entwickelte eine tiefe Bewunderung für die oft als störend empfundenen Seevögel.

Respekt und Vorsicht

Cooper sieht seine bemerkenswerten Imitationsfähigkeiten nicht als Spott, sondern vielmehr als eine Art Ehrerbietung gegenüber den Vögeln. „Ich finde, sie sind wirklich nett. Mir gefällt ihr Lärm“, äußerte er gegenüber der BBC. Der Respekt vor den Tieren ist aber auch mit einer gewissen Vorsicht gepaart. Besonders beim Essen am Strand bleibt Cooper wachsam und zieht es vor, in einem kleinen Zelt zu speisen, um weitere Begegnungen der schmerzhaften Art zu vermeiden.

Vom Training zum Wettbewerbserfolg

Coopers Mutter, Lauren Wallace, erfuhr von dem belgischen Wettbewerb, nachdem ein Fremder Cooper beim Üben lauschte und ihm nahelegte, sein Talent auf die Probe zu stellen. Die Jury des Wettbewerbs bewertete die Kandidaten nach verschiedenen Kriterien, zu denen neben den Rufen selbst auch das Kostüm und die Fähigkeit, Möwenverhalten nachzuahmen, zählten. Cooper überzeugte nicht nur mit seinen Rufen, sondern auch mit seiner Darbietung, bei der er wie eine Möwe nach den Pommes seiner Schwester pickte.

Mit herausragenden 92 von 100 möglichen Punkten dominierte Cooper nicht nur die Kategorie für junge Teilnehmer, sondern erzielte auch die höchste Punktzahl aller Altersklassen im gesamten Turnier. Zuvor hatten seine Schulfreunde sein Möwengekreische als nervig empfunden, doch sein Erfolg hat sie eines Besseren belehrt. „Am Anfang fanden es meine Schulfreunde lästig. Aber jetzt nicht mehr. Ich habe es geschafft“, sagte Wallace stolz.