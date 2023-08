Diese 3 Sternzeichen werden oft ausgenutzt

Trotz ihrer guten Absichten neigen diese Sternzeichen dazu, sich selbst oft zu vernachlässigen und werden so zur Zielscheibe der Ausnutzung.

Fische

Fischen liegt viel daran, anderen eine Freude zu bereiten. Doch diese Großzügigkeit läuft Gefahr, ausgenutzt zu werden, insbesondere wenn Fische ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche vernachlässigen. Werte Fische, erinnert euch daran, dass auch ihr es verdient habt, euch selbst eine Freude zu bereiten.

Waage

Freundlichkeit ist bei Waagen ein Markenzeichen und sie setzt alles daran, ein harmonisches Umfeld zu schaffen. Sie möchte es allen recht machen, und das macht sie anfällig für Manipulationen. Leider neigt die Waage dazu, ihr eigenes Wohlbefinden hintenanzustellen, um andere nicht zu enttäuschen. Doch liebe Waagen, man kann es nicht immer jedem recht machen. Es ist Zeit, auf die innere Stimme zu hören und die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen.

Krebs

Last but not least, treffen wir auf den harmoniebedürftigen Krebs. Seine fürsorgliche Natur und sein Wunsch, von allen gemocht zu werden, kann dazu führen, dass er sich selbst vernachlässigt. Krebse sind dafür bekannt, sich für andere aufzuopfern, doch nicht jeder weiß diese Fürsorge zu schätzen. Liebe Krebse, ihr müsst nicht jedem gefallen. Achtet auf die wahren Freunde, die euch auch im Notfall zur Seite stehen würden.