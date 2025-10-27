250 Mitglieder im Pädophilen-Netzwerk – Kroate gefasst

Von Australien nach Kroatien führte die Spur eines Kinderschänders. Der 29-Jährige leitete eine internationale Gruppe und missbrauchte Minderjährige – oft während ahnungslose Eltern im selben Raum saßen.

Internationale Polizeikooperation

In einer länderübergreifenden Ermittlungsaktion haben Beamte der kroatischen Polizeidirektion Primorje-Gorski Kotar gemeinsam mit der Abteilung für Cybersicherheit einen 29-jährigen Kroaten festgenommen. Der Mann steht unter dringendem Verdacht, über einen längeren Zeitraum schwere Straftaten des sexuellen Missbrauchs und der Ausbeutung von Kindern begangen zu haben.

Den Durchbruch brachte ein Hinweis der australischen Polizeieinheit Argos, die auf Kindesmissbrauch spezialisiert ist. Die Ermittler in Queensland hatten eine Person entdeckt, die auf einer Online-Plattform kinderpornografisches Material teilte und in einer verschlüsselten Kommunikations-App eine entsprechende Gruppe leitete. Über Europol (EU-Polizeibehörde) wurden die Informationen an die kroatischen Behörden weitergeleitet, die den Verdächtigen innerhalb weniger Tage identifizieren konnten.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der 29-Jährige in Westkroatien ein minderjähriges Mädchen systematisch missbraucht haben. Zuvor hatte er dem Kind bereits kinderpornografische Inhalte zugänglich gemacht und es mehrfach sexuell belästigt. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, über verschiedene Internetplattformen und Messenger-Dienste kinderpornografisches Material erstellt, gespeichert und verbreitet zu haben.

Erschreckendes Ausmaß

Die weiteren Untersuchungen förderten das erschreckende Ausmaß der Taten zutage: Der Mann soll insgesamt fünf weitere Straftaten begangen haben – vier Fälle von Kinderpornografie und eine Verletzung der Privatsphäre eines Kindes. Besonders gravierend: Der Beschuldigte hatte in einer Ende-zu-Ende-verschlüsselten Anwendung eine Gruppe mit mehr als 250 Mitgliedern aus verschiedenen Ländern aufgebaut, in der gezielt Material über sexuellen Kindesmissbrauch ausgetauscht wurde.

Bei der Durchsuchung seiner elektronischen Geräte stießen die Ermittler auf über 250 kinderpornografische Fotos und Videos. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass der Mann über soziale Netzwerke und Chat-Apps mit mindestens 20 Opfern in Kroatien und etwa 10 weiteren aus dem Ausland in Kontakt stand. Er veranlasste die Kinder zu sexuell expliziter Kommunikation, entblößte sich vor der Kamera und zeichnete die gesamte Kommunikation ohne deren Wissen auf.

Besonders alarmierend: Die Polizei stellte fest, dass die Kinder meist von zu Hause aus mit dem Täter kommunizierten – oft während die ahnungslosen Eltern im selben Raum anwesend waren. Einige Opfer nahmen sogar während des Schulunterrichts per Videochat Kontakt mit dem Mann auf.

Internationale Zusammenarbeit

Parallel dazu erhielt die kroatische Polizei über Europol auch Hinweise vom amerikanischen National Center for Missing and Exploited Children (US-Zentrum für vermisste Kinder), wonach ein Nutzer mit kroatischer IP-Adresse kinderpornografisches Material verbreitet hatte. Die Ermittlungen bestätigten, dass es sich um denselben 29-jährigen Täter handelte.

Durch das rasche Eingreifen der Behörden konnte ein kroatisches Opfer identifiziert und umgehend geschützt werden. Die Ermittlungen laufen weiter, um alle potenziellen Opfer zu identifizieren und weitere digitale Beweise zu sichern.

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Eltern und Erziehungsberechtigten, mit ihren Kindern über deren Online-Aktivitäten zu sprechen und zu überwachen, mit wem und wie sie im Internet kommunizieren. Verdächtige Kontakte sollten umgehend der Polizei oder über die „Red Button“-Meldestelle gemeldet werden. „Die elterliche Aufsicht über die Kommunikation des Kindes in sozialen Netzwerken ist nicht nur ein Recht, sondern gemäß Artikel 95 des Familiengesetzes auch eine Pflicht“, betont die Polizei.

Der Fall zeige einmal mehr, wie wichtig das Bewusstsein für die Gefahren sei, denen Kinder im digitalen Umfeld ausgesetzt sind.

Der Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch und Ausbeutung bleibe eine der höchsten Prioritäten der kroatischen Polizei.