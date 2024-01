In den kommenden Tagen wird Österreich von einer kräftigen Kaltfront heimgesucht, die neben frostigen Temperaturen auch Glatteis und Schnee mit sich bringt. Die Wetterprognose verspricht eine eisige Woche mit wechselnden Wetterbedingungen.

Mittwoch: Vorsicht, Glatteis!

Die Warmfront eines Atlantiktiefs nähert sich am Mittwoch den Alpen und bringt eine steigende Glättegefahr durch gefrierenden Regen mit sich. Während die Wolken den Himmel dominieren, kann es am Bodensee bereits in den Morgenstunden zu leichtem Regen kommen. Besonders in höheren Lagen ab 1.500 Meter ist mit Glatteis zu rechnen. In Vorarlberg werden trotz zunehmenden Föhns Temperaturen von -1 bis +7 Grad erwartet, lokal sind sogar bis zu +10 Grad möglich.

Donnerstag: Regen, Wind und Schneefall

Am Donnerstag verlagert sich das wetterbestimmende Tief nach Osten und eine kräftige Kaltfront trifft den Alpenraum mit Schneefall. Der Tag beginnt in der Osthälfte mit einigen Regenschauern und lokaler Glatteisgefahr. Im Laufe des Tages breitet sich Regen auf die Alpennordseite aus und es beginnt in tieferen Lagen zu schneien. Mit der Front frischt zudem ein lebhafter Nordwestwind auf. Die Temperaturen klettern vorübergehend auf 3 bis 11 Grad.

Freitag: Schneefall klingt ab

Am Freitag ist der Schneefall im zentralen Bergland und im Südosten noch präsent, klingt jedoch im Laufe des Tages ab. Der Himmel bleibt vom Mühlviertel bis zur Eisenwurzen länger bedeckt. Ein lebhafter Nordwestwind weht von Osttirol bis ins Murtal und flaut erst am Abend ab. Die Temperaturen bleiben frostig zwischen -4 und +4 Grad.

Samstag: Winterliche Ruhe

Zum Wochenende hin beruhigt sich das Wetter, und es setzt sich ein ruhiges Winterwetter durch. Nach Auflösung lokaler Nebelfelder scheint häufig die Sonne. Bei abflauendem Wind werden Temperaturen von -4 bis +5 Grad erreicht.

Nach einer turbulenten Woche voller Wetterwechsel können wir uns auf ein ruhiges Winterwochenende freuen. Mit überwiegend sonnigem Wetter und moderaten Temperaturen zwischen -4 und +5 Grad steht einem Spaziergang im Schnee nichts mehr im Weg. Bleiben Sie vorsichtig auf den Straßen und genießen Sie das winterliche Kaiserwetter.