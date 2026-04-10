Abschiebung: Afghanische Asylwerber müssen zurück – trotz Kindern

Asyl in Griechenland, Antrag in Österreich – doch dieser Plan scheiterte vor dem höchsten Verwaltungsgericht.

Eine afghanische Familie mit vier minderjährigen Kindern, die in Griechenland bereits Asyl erhalten hatte, scheiterte mit dem Versuch, in Österreich erneut internationalen Schutz zu erlangen. Die Eltern hatten im Mai 2024 in Griechenland Asyl bekommen, das Land jedoch nach einigen Monaten verlassen und in Österreich neue Anträge gestellt. Als Begründung führten sie unzumutbare Lebensbedingungen in Griechenland an.

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) stellte sich gegen diese Darstellung und ordnete die Rückführung an. Das Gericht sah keine hinreichenden Belege dafür, dass Rückkehrer in Griechenland automatisch in extreme materielle Not geraten und ihre elementaren Bedürfnisse nicht befriedigen könnten. Konkrete Anhaltspunkte für drohende Obdachlosigkeit oder mangelnde medizinische Versorgung lagen dem Gericht nicht vor.

Die Rückführung sei daher rechtlich zulässig – auch im Fall einer Familie mit minderjährigen Kindern. Der VwGH verwies darüber hinaus auf vorhandene Unterstützungsangebote sowie darauf, dass der Vater aufgrund seiner Erfahrung in der Baubranche reale Chancen auf dem Arbeitsmarkt habe, wie die „Krone“ berichtet.

Zweites Verfahren

In einem zweiten Verfahren kam das Gericht zu einer gleichlautenden Entscheidung: Auch eine alleinerziehende afghanische Mutter, die gemeinsam mit ihrer Tochter nach Österreich weitergereist war, kann nach Griechenland zurückgeführt werden. Ihre Schilderungen schwieriger Lebensumstände wurden als nicht ausreichend substantiiert gewertet – trotz ihrer Einstufung als besonders schutzbedürftige Person.

Beide Entscheidungen fallen in den Kontext einer grundlegenden Neubewertung der Situation in Griechenland. Seit 2011 waren Rückführungen dorthin infolge von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Europäischen Gerichtshofs weitgehend ausgesetzt worden, weil das griechische Asylsystem als defizitär galt und Betroffenen ernsthafte Notlagen drohten. Die EU-Kommission gelangte zwischenzeitlich zu dem Schluss, dass diese Mängel behoben worden seien, weshalb Rückführungen wieder möglich seien.

NGOs hingegen weisen weiterhin auf bestehende Probleme und bürokratische Hürden hin.

Gegenseitiges Vertrauen

Der VwGH unterstrich in seiner Begründung den Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens zwischen den EU-Mitgliedstaaten und kam nach eingehender Prüfung der aktuellen Lage zu dem Ergebnis, dass für Schutzberechtigte in Griechenland keine generelle Gefahr einer ausweglosen Situation besteht.

Ob die Rückführungen bereits vollzogen wurden, ist derzeit offen – die Zuständigkeit dafür liegt bei der Fremdenpolizei.