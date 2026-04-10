15-Jähriger bricht beim Tennistraining zusammen und stirbt plötzlich

Ein Tennistraining, ein plötzlicher Zusammenbruch – und eine Gemeinde in tiefer Trauer um einen 15-Jährigen.

Der 15-jährige Luigi Santarelli aus Italien ist am 8. April in einer Sportanlage in San Giovanni Teatino – im Stadtteil Sambuceto, zwischen Pescara und Chieti – während des Tennistrainings plötzlich zusammengebrochen und gestorben. Der Jugendliche verlor kurz nach 17 Uhr in der Cittadella dello Sport das Bewusstsein und brach vor mehreren anwesenden Trainierenden zusammen. Noch vor dem Eintreffen des Rettungswagens wurde er mit einem Defibrillator versorgt.

Kurz nach seiner Einlieferung in die Notaufnahme des Krankenhauses in Pescara erlag er seinen Verletzungen. Besonders erschütternd ist der Umstand, dass Santarelli in wenigen Wochen seinen 16. Geburtstag gefeiert hätte. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet und eine Obduktion angeordnet. Ersten medizinischen Erkenntnissen zufolge dürfte ein Herzstillstand die Todesursache gewesen sein.

Gemeinde in Trauer

Der Bürgermeister von San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, wandte sich mit folgenden Worten an die Öffentlichkeit: „Dieser Verlust hat uns zutiefst erschüttert und ist ein immenser Schmerz, der nicht nur die Familie, sondern unsere gesamte Gemeinde betrifft. Mein tiefstes Mitgefühl gilt den Eltern, Angehörigen, Freunden und Trainern, die diese schrecklichen Momente miterlebt haben.“

Als Zeichen des Respekts gegenüber der Familie bleiben die Tennisanlagen der Cittadella dello Sport am 9. und 10. April für den Betrieb geschlossen.