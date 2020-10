Anastasija disst Kollegen wegen Photoshop: „Ich war schockiert als ich sie persönlich getroffen habe“ (VIDEO)

Balkan-Popsternchen und Tochter von Sängerin Ceca Ražnatović, Anastasija erklärt die Folgen von übermäßiger Bildbearbeitung: „Sie sehen nicht aus wie sie selbst“.

Hier etwas nachbessern, da etwas retuschieren und ein Filter muss natürlich auch drauf, all diese Schritte werden abgearbeitet bevor eine schöne Erinnerung mit der Welt geteilt wird. Doch manchmal ist mehr nicht mehr, wie Anstasija Ražnatović erklärt.

Die „Rane“- Sängerin bearbeitet ihre Bilder zwar auch aber im Maß und erklärt dies so: „Ja, ich benutze Photoshop. Ich verändere meine Gesichtszüge aber nicht so, dass man mich live nicht wiedererkennt. Ich glaube, dass alle Photoshop benutzen und wer etwas anderes behauptet der lügt… Heutzutage im 21. Jahrhundert hat jeder den Zugang dazu, daher ist es keine Schande. Jeder will das beste Bild von sich auf Instagram zeigen, das wo er für sich selbst am schönsten ist.“

„Ich habe oft gehört, dass ich persönlich viel hübscher bin (Anm. als bearbeitet im Netz). Das ist für mich ein großes Kompliment, “ so die Sängerin.

