Verrückte Corona-Theorien: Michael Wendler steigt bei DSDS aus (VIDEO)

Köln: Schlagersänger Michael Wendler macht mit seinem Ausstieg als Juror bei der RTL-Show “Deutschland sucht den Superstar” Schlagzeilen – vor allem wegen seiner Begründung. Er irritiert mit seinen weiteren Äußerungen, unter anderem zur Pandemie.

In seiner Instagram-Story verkündet er am gestrigen Donnerstagabend sein sofortiges Aus bei DSDS. Als Begründung nannte der Schlagersänger das Vorgehen von Bundesregierung und Medien in der Corona-Pandemie. Sein Statement hatte sofort Folgen: Ein Werbepartner distanzierte sich wenig später. Komiker Oliver Pocher und seine Frau Amira präsentierten noch am Abend eine Sondersendung. “Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man fast drüber lachen”, sagte Pocher.



Wendlers Manager Markus Krampe mache sich Sorgen um Michael, diese Einstellungen hätten sich aber über einen längeren Zeitraum angedeutet. Kurz vor der “Pocher – gefährlich ehrlich!”-Show hat Krampe seinen Schützling am Telefon erreicht. Dieser habe so gewirkt, als wolle er seine Karriere beenden und nie wieder nach Deutschland kommen, “als wolle er als Held sterben”, so der besorgte Manager.

