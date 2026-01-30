Atemberaubend und gefährlich zugleich: Die spektakulärste Straße des Balkans

Zwischen Himmel und Meer schlängelt sich ein steinernes Meisterwerk durch Montenegros Berge. 25 perfekt konstruierte Kurven erzählen eine Geschichte von Ingenieurskunst und atemberaubender Natur.

Die Serpentinen von Kotor

Montenegro ist ein Land der Kontraste, wo raue Gebirgsmassive auf sanfte Meeresküsten treffen. Besonders eindrucksvoll zeigt sich dieses Naturschauspiel auf dem historischen Verbindungsweg zwischen Kotor und dem Lovćen-Massiv. Die Einheimischen nennen diese bemerkenswerte Straße liebevoll „Kanice“, während sie offiziell schlicht als „alter Kotorer Weg“ bekannt ist.

Zwischen 1878 und 1884 entstand dieses Bauwerk unter der Leitung des kroatischen Architekten und Ingenieurs Josip Silovic Slade aus Trogir. Auf persönliche Einladung des damaligen Fürsten Nikola kam er nach Montenegro und hinterließ mit dieser Straße ein bleibendes Vermächtnis, das bis heute in jeder kunstvoll gesetzten Kurve spürbar ist.

Slades Vision war ehrgeizig: Er wollte die damals nahezu isolierten Welten von Cetinje und Kotor miteinander verbinden – in einer Epoche, als Reisen noch mit Pferd und Wagen, viel Geduld und körperlicher Anstrengung verbunden war. Was damals ein bedeutender infrastruktureller Fortschritt war, zählt heute zu den faszinierendsten Sehenswürdigkeiten, die Montenegro seinen Besuchern bieten kann.

Technisches Meisterwerk

Mit ihren 25 präzise angelegten Serpentinen zählt diese schmale Bergstraße zu den beeindruckendsten Bauwerken des Landes. Sie überwindet auf ihrem Weg von der Adriaküste hinauf zum Lovćen einen Höhenunterschied von nahezu tausend Metern und offenbart dabei spektakuläre Ausblicke.

Mit jedem Höhenmeter entfaltet sich ein grandioseres Panorama. Die Bucht von Kotor schrumpft allmählich zu einem malerischen Miniaturbild, während sich gleichzeitig der Horizont bis zur offenen Adria erstreckt. Jede einzelne Serpentine präsentiert eine neue Perspektive, eine andere Schattierung des Meeresblaus – als würde die Landschaft mit jedem Windhauch ihr Erscheinungsbild verändern.

Die technische Präzision der Straßenführung beeindruckt noch heute. Jede Kurve wurde mit äußerster Sorgfalt konzipiert, wobei die Steigung nirgends 8 Prozent überschreitet. Die steinernen Begrenzungsmauern, vor mehr als einem Jahrhundert von Handwerksmeistern errichtet, trotzen bis heute den Elementen und bewahren ein Stück Geschichte. An der dreizehnten Serpentine befand sich einst ein österreichischer Kontrollposten – stiller Zeuge einer Epoche, als Grenzen über Bergpässe verliefen und verschiedene Reiche denselben Flecken Erde beanspruchten.

Poetische Zeitreise

Eine Fahrt auf dieser historischen Route gleicht heute einer Zeitreise. Moderne Fahrzeuge folgen einem Pfad, auf dem einst Karawanen unterwegs waren. Jede Kurve enthüllt ein neues Landschaftsbild, das zum Verweilen und Staunen einlädt. Von oben betrachtet wirkt die Straße, als würde sie nicht den Berg hinaufführen, sondern vielmehr wie eine steinerne Schlange den Hang des Lovćen hinabtanzen, in sanften Windungen zum Meer hinabgleitend.

Der Volksmund erzählt, die Serpentinen seien bewusst in Form eines geschwungenen Buchstabens M angelegt worden – als Hommage an Fürstin Milena Vukotic. Ob diese Erzählung mehr als eine romantische Legende ist, bleibt offen.

Doch wer jemals diese außergewöhnliche Straße befahren hat, kann sich dem poetischen Zauber dieser in Stein gemeißelten Verbindung zwischen Himmel und Meer kaum entziehen.