Besser als USA und Italien: Kroatien stürmt in globale Top 10

Kroatien mischt in der Wirtschaftsliga ganz oben mit: Der neue Weltbank-Bericht B-READY 2025 platziert das Adrialand unter den Top 10 weltweit für unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen.

Internationale Anerkennung

Die Weltbank hat ihren aktuellen Business Ready (B-READY) 2025 Bericht veröffentlicht, der Kroatien eine hervorragende Position im internationalen Vergleich bescheinigt. Die umfassende Analyse, die das Geschäfts- und Investitionsklima in 101 Volkswirtschaften weltweit unter die Lupe nimmt, stuft das adriatische Land unter die zehn besten Volkswirtschaften hinsichtlich des regulatorischen Umfelds und der öffentlichen Dienstleistungen für Unternehmen ein. Der B-READY-Bericht, der den früheren Doing Business Index ablöst, erscheint im dreijährigen Turnus und bewertet, wie gut Länder Unternehmertum durch ihre Rahmenbedingungen unterstützen.

⇢ Kriegsschiff als Wirtschaftsmotor: US-Konzerne wollen kroatische Werften retten



Steuerliche Fortschritte

Besonders im Bereich Besteuerung konnte Kroatien beeindruckende Fortschritte erzielen. Mit 64,8 von 100 möglichen Punkten sichert sich das Land Rang 20 unter allen bewerteten Volkswirtschaften und positioniert sich damit im oberen Fünftel der globalen Rangliste. Bemerkenswert ist vor allem die deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, als Kroatien in dieser Kategorie lediglich 40 Punkte erreichte.

Im europäischen Vergleich kann sich Kroatien neben etablierten Wirtschaftsnationen wie Schweden behaupten und lässt sogar Schwergewichte wie Großbritannien, die USA, Portugal, Spanien, Belgien und Italien hinter sich. Auch im regionalen Kontext Mittel- und Südosteuropas nimmt das Land eine Vorreiterrolle ein und übertrifft seine Nachbarn Slowenien, Ungarn, die Slowakei, Serbien, Montenegro sowie Bosnien-Herzegowina – ein klarer Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit des kroatischen Steuerumfelds.

Wie das Portal tockanai berichtet, wurden die größten Verbesserungen im regulatorischen Rahmen und bei der operativen Effizienz erzielt. Die öffentlichen Steuerdienste bleiben hingegen jener Bereich, in dem noch weiteres Entwicklungspotenzial besteht.