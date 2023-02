Bosnierin (23) begeistert mit ihrer Schönheit die ganze Welt (FOTO)

Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge gibt es auf der Erde nur 0,17 Prozent rothaarige Menschen mit blauen Augen, darunter auch eine Bosnierin. Die junge Asima Sefic (23) stammt aus Bihac (Bosnien und Herzegowina) und begeisterte die Welt mit ihrer besonderen Schönheit.

Auf die Frage, wem sie ähnlich sehe, weist sie stolz darauf hin, dass sie ihre Gene von ihrer Großmutter väterlicherseits geerbt habe. Aufgrund des Gens dieser Großmutter wurde sie oft von verschiedenen Modelagenturen angerufen, schreibt srpskainfo.

„Ich bin durch Zufall zum Modeln gekommen. Nach der Einladung und den Fotos, die mit Maja Topcagic gemacht wurden, kann ich sagen, dass ich damit in die Welt der Mode gekommen bin, in der ich nun seit neun Jahren bin. Die ersten Fotos, die ich dort gemacht habe, sind immer noch erfolgreich, bis heute“, sagte Asima.

Ihre außergewöhnliche Schönheit hat Modemagazine wie die berühmte Vogue und Daily Mail mehrfach geschmückt, und vor einigen Jahren wurde sie von einem YouTube-Kanal mit mehreren Millionen Followern zu einem der schönsten Mädchen der Welt erklärt. Ihre Fotografin Maja erzählte Huffington, dass sie es genießt, solche Menschen zu fotografieren, und erklärte, warum.

„Das Model auf den meisten meiner Fotos ist die schöne Asima Sefic, ein rothaariges Mädchen mit Sommersprossen und blauen Augen, das zu meiner größten Inspiration geworden ist. Diese Fotos sind Teil meines persönlichen Projekts, das ich vor vielen Jahren begonnen habe. Meine Datenbank Rothaarige wächst von Monat zu Monat weiter. Rothaarige sind sehr einzigartig und haben eine besondere Verbindung zum Publikum. Das rezessive Gen, das rote Haare verursacht, MC1R, ist eigentlich eine genetische Mutation, und ich möchte diese schönste genetische Mutation der Welt festhalten“, erklärte sie.

Dank ihrer besonderen Schönheit und Erscheinung wird Asima von Fotografen und Modelagenturen mehrfach überhäuft.

„Als 14-jähriges Mädchen wusste ich nicht einmal was Modeln ist, und ich habe mir auch nie vorgestellt ein Model zu sein. Bei einem freundschaftlichen Treffen und nach ein paar Fotos begann meine Geschichte mit dem Modeln. Meine Fotos wurden veröffentlicht in allen sozialen Netzwerken und Portalen, und dann kamen positive Likes und Kommentare, die Fotos wurden in sozialen Netzwerken geteilt, bald begannen andere Fotografen, mich zu kontaktieren, einige Modeagenturen aus Bosnien und Herzegowina sowie aus den Ländern der Region“, erklärte Asima in ihrem Interview mit der Agentur Anadolu.