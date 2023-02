Stripperin ließ eigenen Sohn OnlyFans Account für sie erstellen

Eine der berühmtesten serbischen Stripperinnen, Branka Black Rose, schockierte die Öffentlichkeit, als sie enthüllte, dass ihr Profil auf der Seite „Onlyfans“ von ihrem Sohn erstellt wurde.

Branka gab an, dass sie ein Konto auf der genannten Seite habe und nicht wusste, wie man ein Profil anlegt, und ihr jüngerer Sohn ihr dabei geholfen habe, der ihr erklärte, wie diese Plattform funktioniert. Die Stripperin sagte, dass sie damit einverstanden ist und nichts dagegen hat, wenn die Leute es mögen und es eine Nachfrage danach gibt, aber sie betonte, dass sie gegen Pornografie ist.

„Alle haben mich gefragt, ob ich „OF“ habe. Ich verbrachte den ganzen Tag am Strand und dachte darüber nach, was das heißt, ich dachte, es wäre etwas zum chillen. Als ich vom Strand zurückkam, fragte ich meinen jüngeren Sohn, was das sei, fing er an zu lachen, also erzählte er mir, wer da aller dabei war und dass es hauptsächlich ´Starlete´ waren“, erzählte sie und fuhr dann fort, „ich fragte ihn, ob ich es haben könnte. Er sagte warum nicht, zumal ich in diesem Geschäft bin. Ich wusste nicht einmal, wie man ein Profil erstellt, also registrierte er mich und sagte mir, ich solle mich um die Fotos kümmern. In diesem ersten Monat hatte ich das höchste Einkommen, und wenn man behauptet dass man da tausende und abertausende von Euro verdient, stimmt das nicht, für mich waren es im ersten Monat 2.000 Dollar.“