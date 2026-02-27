Bundesliga hält am VAR fest – neuer Achtjahresvertrag unterschrieben

Österreichs Bundesliga hält am VAR fest – und wechselt dabei den Anbieter. Ein Achtjahresvertrag macht die Entscheidung offiziell.

Die österreichische Bundesliga setzt ihren eingeschlagenen Weg fort: Seit der Spielzeit 2021/22 ist der Video Assistant Referee fester Bestandteil des heimischen Fußballs – und das soll auch künftig so bleiben. Trotz anhaltender Diskussionen über einzelne Eingriffe des Systems haben sich die Verantwortlichen klar für eine Fortsetzung entschieden.

Neuer VAR-Partner

Ab der kommenden Saison übernimmt „Sportec Solutions“, ein Joint Venture der Deutschen Fußball-Liga, die technische Verantwortung für den VAR – sowohl in der Bundesliga als auch im ÖFB Cup. Gleichzeitig betonte die Liga, dass es gelungen sei, die Betriebskosten des Systems spürbar zu reduzieren. Bislang hatte der Anbieter „Hawkeye“ die Abwicklung übernommen, dessen Vertrag läuft zum Saisonende aus und wird nicht verlängert.

Der neue Kontrakt mit „Sportec Solutions“ ist auf acht Jahre ausgelegt und enthält nach vier Saisonen eine einmalige Ausstiegsoption für die heimische Liga. Ein klares Bekenntnis zur Langfristigkeit – bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass der VAR angesichts des deutlich gesunkenen TV-Vertrags der Bundesliga zeitweise als Streichkandidat gehandelt worden war.

Klubs für Fortführung

Die Klubs haben sich dennoch dafür ausgesprochen, das System beizubehalten. „Die Einführung des VAR hat den Fußball – bei allem nach wie vor vorhandenem Gesprächsstoff – jedenfalls gerechter gemacht. In diesem Sinne und für einen professionellen Meisterschaftsbetrieb haben sich die Klubs auch in Zeiten finanzieller Herausforderungen für die Fortführung des VAR entschieden“, erklärte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer.

„Uns war wichtig, zusammen mit der Bundesliga das qualitativ beste Gesamtpaket zu finden“, erklärte Ali Hofmann, Chef der Schiedsrichter-Abteilung im ÖFB. „Sportec Solutions“ ist dabei kein unbeschriebenes Blatt: Das System kommt neben der deutschen Bundesliga auch in der spanischen La Liga, der portugiesischen Liga Portugal sowie der nordamerikanischen MLS (Major League Soccer) zum Einsatz.