Chaos im Frühverkehr: U1-Betrieb wegen Defekt eingestellt

Die U1 kämpft mit massiven Störungen, die den Frühverkehr am Dienstagmorgen ausbremsen.

Am frühen Dienstagmorgen kam es im Wiener U-Bahn-Netz zu erheblichen Beeinträchtigungen, die zahlreiche Pendler zur Geduld zwangen. Ein defekter Zug in der Station Donauinsel sorgt derzeit für massive Einschränkungen auf der U1-Linie. Wie die Wiener Linien mitteilten, ist der Verkehr aktuell zwischen Praterstern und Kaisermühlen eingestellt.

Betroffene Fahrgäste werden gebeten, auf die S-Bahn sowie auf die Linien O, 5, 12 und 11A auszuweichen.

Ein Störungsende ist derzeit nicht absehbar.