Riesen-Rettungs- und Polizeieinsatz am Wiener Westbahnhof (FOTOS)

Am Dienstagmorgen herrschte am Wiener Westbahnhof Ausnahmezustand. Gegen 7.50 Uhr kam es bei der U6-Station zu einem Großeinsatz von Rettung und Polizei. Augenzeugen berichten, dass eine Person reglos am Bahnsteig lag. Die Einsatzkräfte schirmten den Bereich mit Tüchern ab, um Passanten den Blick auf die Situation zu verwehren.

Der Vorfall führte zu erheblichen Störungen im Frühverkehr. Die U-Bahn-Linien U3 und U6 waren zeitweise beeinträchtigt, Fahrgäste mussten mit massiven Verzögerungen rechnen. Viele Fahrgäste berichteten von chaotischen Szenen, da Züge aus Sicherheitsgründen gestoppt oder umgeleitet wurden.

FOTO: Kosmo-Lesereporter

Zusätzliche Bauarbeiten

Zusätzlich verschärfen derzeit Bauarbeiten im Wiener U-Bahn-Netz die Situation: Aufgrund von Sanierungen kann die Station Tscherttegasse (U6) in Fahrtrichtung Floridsdorf bis Ende Dezember 2025 nicht angefahren werden. Fahrgäste müssen über die Stationen Bahnhof Meidling oder Am Schöpfwerk ausweichen.

Die Kombination aus Bauarbeiten, Störungen und dem Notfall-Einsatz am Westbahnhof führte am Dienstagmorgen zu einem regelrechten Verkehrschaos in der Bundeshauptstadt.

Über den Zustand der betroffenen Person am Westbahnhof gab es bis jetzt noch keine offiziellen Informationen. Polizei und Rettung hielten sich mit Details zurück.