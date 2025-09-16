Gemeinsam stark: Wie der Ex Yu Business Club Unternehmer verbindet

In einer Zeit, in der Kontakte, Vertrauen und Kooperation entscheidend für den geschäftlichen Erfolg sind, setzt der Ex Yu Business Club neue Maßstäbe. Das exklusive Netzwerk richtet sich an Unternehmer, Manager und Investoren mit Wurzeln in den Ländern der ehemaligen Jugoslawien und schafft eine Plattform für gemeinsame Werte, Sprache und Kultur. Die Gründer des Clubs sind Mirza Toromanović, Ramo Fejzić und Adnan Adrović. KOSMO hat mit Adnan Adrović und Mirza Toromanović ein Interview geführt, in dem sie über die Entstehungsgeschichte des Clubs, seine bisherigen Erfolge sowie die Pläne und Visionen für die Zukunft sprechen.

Was war die ursprüngliche Motivation hinter der Gründung des Ex Yu Business Clubs und welche Lücke wollten Sie damit füllen?

Mirza Toromanović & Adnan Adrović: Die Gründungsidee entstand spontan bei einem Abendessen: Wir haben darüber gesprochen, wie oft wir im Alltag Menschen miteinander verbinden. Aus diesem Gespräch entstand der Wunsch, diese Energie zu bündeln und in einer Community, einem Club, zu überführen.

Inzwischen ist der Club zwölf Monate jung und zählt bereits über 60 aktive Teilnehmer bei den ersten drei Veranstaltungen. Viele weitere Interessierte haben den Wunsch geäußert, Teil der Bewegung zu werden. Unsere Community in Österreich hat ein riesiges Potenzial, aber das Netzwerk war bisher schwach – das wollten wir ändern.

Wie wird man Mitglied, muss man einen Beitrag zahlen und welche Leistungen sind im Angebot enthalten?

Mirza Toromanović & Adnan Adrović: Mitglied wird man auf Empfehlung und nach einem persönlichen Gespräch, in dem geprüft wird, ob Werte und Vorstellungen übereinstimmen. Dabei gehe es nicht um Titel oder Status, sondern um die Bereitschaft, aktiv zur Community beizutragen. Die Mitgliedschaft bietet zahlreiche Vorteile – darunter zweimal jährlich organisierte Business-Treffen zum Networking, edukative Programme zu Themen wie Steuerpolitik, Arbeitsrecht und Unternehmensführung, den Zugang zu globalen Einkaufsgemeinschaften, Mentoring für junge Unternehmer:innen, Unterstützung bei der Lösung geschäftlicher Herausforderungen innerhalb des Netzwerks sowie die Beteiligung an humanitären Aktionen in der Region.

Wie wichtig ist die gemeinsame kulturelle und sprachliche Basis für das Netzwerken und die Geschäftsentwicklung innerhalb des Clubs?

Mirza Toromanović & Adnan Adrović: Wir wollten Unternehmer:innen aus unserem Sprachraum die Möglichkeit geben, sich besser kennenzulernen und die gemeinsame Herkunft auszunutzen. Schon bei den ersten Treffen entstanden zahlreiche Partnerschaften. Die gemeinsame kulturelle Basis stärkt Vertrauen und erleichtert den Austausch von Know-how, Kontakten und Geschäftsmöglichkeiten.

Welche konkreten Erfolge oder Partnerschaften sind bereits aus der Club-Mitgliedschaft hervorgegangen?

Mirza Toromanović & Adnan Adrović: Zu den bisherigen Erfolgen zählen unter anderem die Vermittlung von Geschäftspartnern für den Fahrzeughandel, die Buchhaltung oder Versicherungen. Zudem profitieren Mitglieder von vergünstigten Angeboten verschiedener Versicherungspartner sowie von Kooperationen mit Tankkartenanbietern und anderen Servicepartnern. Sowohl kleine als auch große Erfolge – von kurzfristigen Lösungen bis hin zu nachhaltigen Kooperationen – haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der Club so schnell und gesund gewachsen ist.

Wie sieht der typische Ablauf eines Club-Events wie dem kürzlich in Graz aus – was erwartet die Mitglieder dort?

Mirza Toromanović & Adnan Adrović: Club-Events kombinieren edukative und soziale Programmpunkte. Vormittags finden Vorträge und edukative Bühnen statt, gefolgt von Networking in lockerer Atmosphäre und einem gemeinsamen Mittagessen. Am Nachmittag gibt es weitere Workshops und Präsentationen, bevor der Abend mit Dinner und einer Netzwerk-Gelegenheit bis nach Mitternacht ausklingt.

Welche Pläne oder Visionen haben Sie für die Zukunft des Clubs – vor allem in Bezug auf internationale Expansion oder neue Formate?

Mirza Toromanović & Adnan Adrović: Der Club setzt auf nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Networking. Geplant sind der Aufbau einer eigenen Mitglieder-App, die Kooperation mit anderen hochwertigen Netzwerken in Österreich sowie – sofern Bedarf besteht – eine internationale Expansion. Zudem sollen die bestehenden Formate kontinuierlich weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Mitglieder angepasst werden. Unser Ziel ist es dabei nicht, eine breite Masse anzusprechen, sondern die richtigen Mitglieder zu gewinnen, die aktiv zum Club beitragen.

Was würden Sie Unternehmern mit Ex-Yu-Hintergrund sagen, die noch zögern, dem Club beizutreten?

Mirza Toromanović & Adnan Adrović: Es ist uns extrem wichtig, dass alle wissen: Wir wollen Menschen, die gemeinsame Werte teilen, unterstützen und gemeinsam wachsen wollen. Exklusiv, aber nicht verschlossen – wir freuen uns auf jede ehrliche Anfrage. Die Club-Sprache ist flexibel: Sowohl Deutsch als auch die Sprachen des ehemaligen Jugoslawien werden verwendet, je nach Präferenz der Teilnehmer.