Chart-Thron gekapert: Wie Robbie die Beatles vom Pop-Olymp stürzte

Der ewige Entertainer schreibt Musikgeschichte: Mit seinem 16. Nummer-eins-Album überholt Robbie Williams die Beatles und krönt sich zum Chart-König Großbritanniens.

Mit seinem neuen Album „Britpop“ hat Robbie Williams einen historischen Meilenstein erreicht. Der britische Musiker führt zum 16. Mal die heimischen Album-Charts an und übertrifft damit die Beatles. Die Official Charts Company kürte ihn nun offiziell zum erfolgreichsten Albumkünstler Großbritanniens aller Zeiten. Bemerkenswert: Williams veröffentlichte sein Werk früher als geplant, um nicht mit Taylor Swift um die Chartspitze konkurrieren zu müssen.

Der 51-jährige Popstar hat mit seiner jüngsten Veröffentlichung Musikgeschichte geschrieben. Durch seinen 16. Spitzenplatz in den britischen Album-Charts überholte er die legendären Beatles, die es auf 15 Nummer-eins-Alben brachten. „He’s the one“, kommentierte die Official Charts Company den Rekord – eine augenzwinkernde Anspielung auf Williams‘ Klassiker „She’s The One“ aus dem Jahr 1998.

Seine Erfolgsgeschichte begann 1997, als der ehemalige Take-That-Sänger mit „Life Thru a Lens“ erstmals die Chartspitze eroberte. Das kürzlich erschienene „Britpop“ markiert nun seinen 16. Triumph an der Spitze der britischen Albumverkäufe. In seiner gesamten Solokarriere verfehlte lediglich ein Studioalbum den ersten Platz: „Reality Killed the Video Star“ landete 2009 auf Rang zwei.

Überwältigender Erfolg

Der Künstler zeigte sich überwältigt von seinem Erfolg. „Britpop“ sei genau das Album gewesen, das er immer machen wollte, erklärte Williams laut Official Charts Company. Mit diesem Werk kehrt er zum charakteristischen Sound der 90er-Jahre zurück. „Dass es mein 16. Nummer-1-Album geworden ist, bedeutet mir alles“, betonte der Musiker und richtete seinen Dank an die Fans: „Ihr habt meine Träume wahr werden lassen.“

Auf der Plattform X teilte Williams ein Foto, auf dem er stolz seine Auszeichnungen präsentiert. Martin Talbot, Geschäftsführer von Official Charts, würdigte Williams‘ außergewöhnliche Karriere: „Nicht einmal der selbstbewusste 16-Jährige aus Stoke-on-Trent hätte das für möglich gehalten, als er 1990 zu Take That kam, aber jetzt ist er ganz oben, der erfolgreichste Albumkünstler Großbritanniens – aller Zeiten.“

Ewige Bestenliste

In der ewigen Bestenliste folgen hinter Williams und den Beatles die Rolling Stones und Taylor Swift mit jeweils 14 Nummer-eins-Alben in Großbritannien. Elvis Presley belegt mit 13 Spitzenplatzierungen den fünften Rang.

„Britpop“ erschien vor etwa einer Woche überraschend im Handel. Ursprünglich für Oktober angesetzt, hatte Williams die Veröffentlichung zunächst auf Februar verschoben – nach eigenem Eingeständnis, um einem direkten Chartduell mit Taylor Swifts „The Life Of A Showgirl“ aus dem Weg zu gehen.

Letztendlich entschied er sich jedoch, sein Album drei Wochen früher als zuletzt angekündigt zu veröffentlichen.