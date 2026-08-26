Darko Lazics Auftritt sorgt für Spott im Netz (VIDEO)

Ein Klassiker, eine Coverversion und das Internet zeigt kein Erbarmen. Ein Sänger erlebt seinen viralen Moment auf die harte Tour.

Eine Coverversion des Klassikers „Da se opet rodim“ von Sinan Sakic hat dem serbischen Sänger Darko auf TikTok Spott eingebracht. Die Darbietung, die der Musiker auf der Plattform veröffentlichte, zog eine Flut an spöttischen Kommentaren nach sich – von mildem Mitleid bis hin zu beißender Ironie war alles dabei.

Spott im Netz

„Die Leute haben für den Ausgang bezahlt“, schrieb ein Nutzer. Andere fragten schlicht: „Was ist das?“

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Besonders ins Mark traf wohl dieser Kommentar: „Mir tut dieser Mann und seine Karriere einfach leid. Ich glaube, er hat seine Zeit hinter sich.“ Und ein weiterer Nutzer gestand augenzwinkernd: „Ich dachte mein ganzes Leben, ich kann nicht singen.“

Kein Unbekannter

Zu den Reaktionen hat sich der Sänger bislang nicht geäußert. Das ist freilich nicht das erste Mal, dass er im Mittelpunkt unerwünschter Aufmerksamkeit steht.

Serbische Medien berichteten im September des vergangenen Jahres, dass Darko Lazic bei einem Verkehrsunfall in Belgrad mit 1,93 Promille am Steuer erwischt worden sei. Auch davor war er bereits in schwere Unfälle verwickelt gewesen.