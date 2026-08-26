Chaos am Wiener Hauptbahnhof: Züge kollidieren – Schienenersatzverkehr eingerichtet

Am Wiener Hauptbahnhof kollidieren ein Güter- und ein Personenzug – der Bahnbetrieb steht seither unter massivem Druck.

Am Wiener Hauptbahnhof hat sich am Mittwoch ein folgenschwerer Vorfall ereignet: Nach ersten vorliegenden Informationen stießen ein Güterzug und ein Personenzug zusammen. Der Unfall zieht unmittelbare Konsequenzen für eine Vielzahl von Pendlern und Reisenden nach sich.

Betrieb massiv gestört

Der Bahnbetrieb ist durch das Ereignis derzeit massiv beeinträchtigt. Den Angaben der ÖBB zufolge ist die Strecke zwischen Wien Hauptbahnhof und Gramatneusiedl voraussichtlich bis 18 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. Für die Verbindungen der Linien REX 63 und REX 64 wurde zwischen den beiden Haltepunkten ein Ersatzverkehr mit Bussen organisiert.

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Reisende müssen sich auf teils deutliche Wartezeiten einstellen. Die ÖBB raten aktuell dazu, bis zu 30 Minuten an zusätzlicher Reisezeit einzuplanen.

Ursache unklar

Was genau zu dem Zusammenstoß geführt hat und welche Schäden dabei entstanden sind, ist bislang nicht bekannt. Auch zu möglichen Verletzten gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine gesicherten Angaben.

Die Hintergründe der Kollision müssen nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden.