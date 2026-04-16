Darum sollten Männer bei Salz besser aufpassen

Salz steht im Verdacht, mehr als nur dem Herz zu schaden – bei Männern könnte es direkt ans Gedächtnis gehen.

Eine salzreiche Ernährung könnte bei Männern den Abbau des Gedächtnisses beschleunigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der australischen Edith Cowan University (ECU) in Perth. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand der Zusammenhang zwischen der täglichen Natriumaufnahme und dem episodischen Gedächtnis – also jener Gedächtnisform, die es ermöglicht, persönliche Erlebnisse und konkrete Ereignisse aus der eigenen Vergangenheit abzurufen.

Für die Studie werteten die Forschenden Daten von 1.208 Personen aus, deren Natriumaufnahme und kognitive Entwicklung über einen Zeitraum von 72 Monaten beobachtet wurden. Das Ergebnis war eindeutig: Bei Männern mit hoher Natriumzufuhr verschlechterte sich die episodische Gedächtnisleistung deutlich rascher als bei jenen mit niedrigerer Aufnahme. Bei den weiblichen Studienteilnehmerinnen ließ sich ein solcher Zusammenhang hingegen nicht nachweisen.

Geschlechtsspezifische Unterschiede

„Die männlichen Studienteilnehmer wiesen zudem einen höheren Blutdruck auf, der durch die Natriumaufnahme beeinflusst wird. Es sind jedoch weitere Untersuchungen notwendig, insbesondere zu geschlechtsspezifischen Ansätzen und dazu, wie die Natriumzufuhr als veränderbarer Lebensstilfaktor genutzt werden könnte, um den Beginn der Alzheimer-Erkrankung hinauszuzögern“, sagte die ECU-Forscherin Dr. Samantha Gardener.

„Unsere Ergebnisse liefern erste Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen einer höheren Natriumaufnahme und der kognitiven Leistungsfähigkeit, doch es sind weitere Studien notwendig, um vollständig zu verstehen, wie und warum dieser Zusammenhang besteht“, so Gardener. Die genauen biologischen Mechanismen seien laut Gardener noch nicht abschließend geklärt. Als mögliche Erklärungen werden Entzündungsprozesse im Gehirn, Schäden an Blutgefäßen sowie eine eingeschränkte Durchblutung des Gehirns diskutiert.

Bereits frühere Untersuchungen haben Hinweise geliefert, dass ein dauerhaft hoher Salzkonsum an Prozessen beteiligt sein könnte, die mit kognitivem Abbau in Verbindung stehen. Um die zugrundeliegenden Mechanismen besser zu verstehen und darauf aufbauend konkrete Ernährungsempfehlungen zur Senkung des Demenzrisikos formulieren zu können, sei weitere Forschung unerlässlich.

Empfohlene Natriumzufuhr

Natrium erfüllt im menschlichen Körper zahlreiche lebenswichtige Funktionen. Dauerhaft überhöhter Salzkonsum wird jedoch seit Jahren mit Bluthochdruck und einem gesteigerten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Die australischen Gesundheitsbehörden empfehlen Erwachsenen eine tägliche Natriumaufnahme von maximal 2.000 Milligramm – das entspricht in etwa einem Teelöffel Salz, aber auch dem Natriumgehalt von drei bis vier Pizzastücken, zwei Burgern oder rund 150 bis 180 Gramm Schinken.