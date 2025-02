Das sind die Stars der „Vienna Drive“

BALKAN-CHECK. Wir nutzten die „Vienna Drive“, um uns die Glanzstücke von VW, Škoda, Cupra und Audi näher anzusehen…

DER NEUE VW TAYRON

FOTO: Anothereperspective.com

Der Traum jeder Großfamilie



Noch größer als der Tiguan, modern und vor allem funktional: So präsentiert sich der neue VW Tayron, der ab März 2025 auch auf Österreichs Straßen rollen wird. Mit knapp 4,8 Metern Länge, einem Radstand von 2,84 Metern und einem Kofferaumvolumen von bis zu 2.090 Liter bei umgeklappten Rücksitzen, wird auch noch das zehnte Fass Sarma-Sauerkraut von der Balkan-Oma probemlos ins Auto passen…

Vom Mild-Hybrid-Benziner, Benziner, Diesel bis zum Plug-in-Hybrid-Benziner: VW lässt beim Tayron keine Wünsche offen. Und auch die Serienausstattung kann sich sehen lassen: digitales Cockpit mit 12,6-Zoll-Infotainmentsystem, kabelloses Nutzen von Android Auto & Apple Carplay und Assistenzsysteme wie die automatische Distanzregelung, Spurhalte- und Spurwechselassistenten sowie ein Parkassistent. Top-Fahrzeug, Top-Ausstattung!

AUDI A6 E-TRON

FOTO: Anothereperspective.com



Der Reichweitenkönig



Einmal Balkan und zurück? Mit einem E-Auto? Ja, es ist möglich: Der neue A6 e-tron ist im vollelektrischen Zeitalter mehr als nur angekommen und bietet dank 800-Volt-Technik vor allem schnelles Laden und mit 750 km eine enorme Reichweite. Er baut auf der gleichen PPE-Plattform an wie bereits der Audi Q6-e-tron und der Porsche Macan E. Wie gewohnt gibt es eine Kombi- und eine Limousine-Version. Schmankerl am Rande: Wer sich für die OLED-Rückleuchte entscheidet, bekommt erstmals einen Audi mit einem beleuchteten Markenlogo. Spätestens da macht am Balkan jeder Auge…

ŠKODA SUPERB

FOTO: Anothereperspective.com



Der Alleskönner



Der neue Škoda Superb braucht sich in der Balkan-Community schon lange nicht mehr vor dem VW Passat verstecken. Er übertrifft sich aber wieder selbst in seiner 4. Generation und bietet mehr Platz, Komfort und Effizienz denn je. Mit seinen 4,91 Metern Länger wirkt der Superb wuchtiger als bisher und ist damit zugleich das größte aller Modelle in der oberen Mittelklasse.

Der Generationenwechsel zeigt sich nicht nur beim „aufgeräumten“ Cockpit mit freistehendem 10- bzw. 13-Zoll-Bildschirm, sondern vor allem auch beim breiten Motorenangebot, dem Komfort, den hochwertigen Materialien. Die Fahrzeuge beeindrucken einfach mit ihrem stromlinienförmigen Design, dynamischen und fließenden Formen, klaren Linien und einer kristallklaren Beleuchtung.

Dass der Superb schon lange kein „Geheimtipp“ mehr ist, verraten auch die Zahlen: Seit 2001 wurden 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Nicht ohne Grund…

CUPRA TERRAMAR

FOTO: Anothereperspective.com



Die Speerspitze



Die Front des unverwechselbaren Spaniers schüttet bei uns die gleichen Botenstoffe aus, die wir vom Verlieben kennen. Die freche Hainase, die Lichtsignatur mit drei Dreiecken, die LED-Matrix-Scheinwerfer: Cupra bringt mit dem Terramar den bösen Blick und den edlen Look auf die „Vienna Drive“ zurück.

Mit seinen kraftvollen Linien, der hohen Schulterpartie und den bis zu 20 Zoll großen Rädern wirkt der Terramar nicht nur muskulös. Er ist es auch: Als 2.0 TSI mit 265 PS versprüht der Cupra einfach gute Laune und setzt jeden Gasstoß ohne Verzögerung um.

Hier werden alle fündig, die ein ausreichend großes Auto für den nächsten Balkan-Roadtrip suchen, aber im Dorf in Bosnien nicht nur einen weiteren „braven Familienwagen“ vor dem Haus parken wollen. Einzigartig.



*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.