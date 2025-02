Dieser Lidl bietet einen Mindestlohn von 4.868 Euro!

Lidl hat als letzter großer Einzelhändler die Löhne für 2025 bekannt gegeben. Das verdienen die Angestellten.





Lidl hat die Lohnanpassungen für das Jahr 2025 in der Schweiz bekannt gegeben. Nach Aldi, Coop und Migros hat nun auch Lidl die Löhne für 2025 veröffentlicht. Der Discounter hat sich mit den Sozialpartnern Syna, der Schweizerischen Gewerkschaft, und dem Kaufmännischen Verband, dem Berufsverband für Kaufleute, auf eine Erhöhung der Lohnsumme um 1,5 Prozent geeinigt, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Vergleich mit anderen Händlern

Im Vergleich zu anderen Einzelhändlern in der Schweiz hebt Lidl die Lohnsumme am stärksten an. Die Mindestlöhne werden um 50 Franken erhöht, was etwa 53 Euro entspricht. Darüber hinaus erhalten alle Mitarbeitenden bei einem Vollzeitpensum eine Lohnerhöhung von mindestens 50 Franken pro Monat.

Lohnerhöhung

Seit 2019 hat Lidl die Löhne insgesamt um mehr als 10 Prozent erhöht. Die Sozialpartner zeigen sich zufrieden mit dieser Entwicklung. Pascal Lamprecht, Fachverantwortlicher für Sozialpartnerschaft beim Kaufmännischen Verband Schweiz, betont: „Die nachhaltige Lohnpolitik der letzten Jahre sichert die Kaufkraft der Mitarbeitenden und verhindert Nachholeffekte.“